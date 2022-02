El Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Gallega de Fútbol ya ha tomado una decisión sobre el partido suspendido el pasado fin de semana en el Cortizo entre los juveniles de la Escola de Fútbol Lalín y el Victoria. El organismo federativo resuelve que “la reanudación tenga lugar a puerta cerrada, el martes 1 de marzo de 2022 en horario de las 20.15 horas”. El comité matiza que “el partido podrá reanudarse en fecha anterior a la designada en la presente resolución siempre y cuando exista el mutuo acuerdo entre los clubes. El horario también podrá ser modificado de concurrir el mutuo acuerdo de ambos clubes afectados”.

Por otro lado, la resolución señala que el Victoria “presenta en tiempo y forma unas loables alegaciones sobre los hechos acontecidos en el partido suspendido en el minuto 79, alegaciones que no pueden ser atendidas al estar huérfanas de cualquier valor probatorio”. Al respecto, la resolución de Competición añade que el conjunto coruñés “no ha presentado ante este comité prueba alguna que sustente el relato fáctico alternativo planteado en sus alegaciones”. Además, “en cuanto a la propuesta de celebración de un careo entre el jugador Adrián Carballeira y el asistente, no se antoja una prueba suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral”. El conjunto visitante incluso solicita la no reanudación del partido “o de decidir este órgano la misma requiere ciertas condiciones siendo descartado la disputa en campo neutral”.

Por último, la federación también resuelve multar a la Escola de Fútbol Lalín por los hechos causantes de la suspensión del encuentro. Cabe recordar que este martes Eliberto Vidal, técnico de los juveniles del “A”, presentaba su dimisión.

Nueve partidos de sanción

Adrián Carballeira, jugador del Victoria ha sido el más perjudicado en los acuerdos del último Comité de Competición por su comportamiento durante el partido disputado en el Cortizo. Por todo ello, ha sido sancionado con un total de 9 partidos de suspensión: uno por “provocar por cualquier medio la interrupción de una jugada o lance de juego”; cuatro por “agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, mediante otras actitudes hacia los árbitros o a sus asistentes tras ser expulsado; y otros cuatro “por provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito”, según indica la resolución federativa.