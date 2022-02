La suspensión del Escola de Fútbol Lalín-Victoria de la Liga Gallega Juvenil será valorada por el Comité de Competición de la Real Federación Gallega Fútbol. El colegiado de la contienda, el silledense Sebastián Castro Sanmartín, explicaba ayer su decisión diciendo que: “Son cosas que pasan. Yo expulsé al jugador del Victoria por la agresión a mi compañero, pero lo agarró y lo zarandeó un poco. Con esto quiero decir que no fue tan grave como podría parecer cuando te lo cuentan o lo ves escrito en algún lado”.

De todas formas, Sanmartín quiere dejar claro que la suspensión del encuentro no está relacionada directamente con ese altercado. “Yo suspendo el partido porque los aficionados del Escola de Fútbol Lalín empezaron a invadir el campo y agredieron y empujaron a jugadores del Victoria. En ese momento fue cuando decido que todos para adentro. Estando en el vestuario es cuando me entero de que un jugador del Victoria sí que agarra y zarandea a mi compañero.” El árbitro trasdezano desconocía ayer cómo acabará el incidente puesto que restan 11 minutos por jugar. Castro recuerda que el choque entre rojinegros y albinegros “se suspendió en el minuto 79. Ahora tiene que decidir el Juez de Competición lo que hay que hacer. Al ser invasión de campo del Lalín, a lo mejor le dan el partido por perdido o se manda jugar lo que falta. Eso ya no depende mí, por supuesto”.

Prevención

Por su parte, el presidente de la EF Lalín y delegado del equipo, David Méndez, restaba ayer importancia a lo sucedió señalando que “no pasó nada grave. Lo típico: dos empujones después de que expulsaran a un chaval del Victoria. El problema es que el árbitro se confundió en el número. El que había hecho la acción de agarrar era el “5” y la roja se la mostró al “2”, que pegó un par de patadas a las vallas en señal de impotencia y la grada le recriminó un poco la actitud”. El mandatario de la escuela lalinense valora positivamente la medida adoptada por el trencilla “porque fue para prevenir. El árbitro optó por llamar a las fuerzas del orden pero nadie llegó a las manos ni en la grada ni en el campo.” En este sentido, insiste en destacar que Sebastián Castro “hizo muy bien a modo de prevención porque igual si se reanudaba, como se habían empujado, pues se podían lastimar. Ningún padre se llegó a pegar con los contrarios en la grada ni tampoco los niños se pegaron entre ellos”. Sólo resta por saber qué decide la autoridad competente al respecto.