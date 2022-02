No fue un partido polémico y sin embargo la grada y el conjunto local terminaron muy molestos con la actuación del colegiado. Ese malestar quedó patente en las tres rojas que recibió el Estradense ante el Juvenil de Ponteareas, una de ellas merecida por una doble amarilla a Carabán y las otras dos por protestar. La primera fue para el delegado José Rey, un clásico cada vez que el partido entra en terreno farragoso, y la otra, ya tras el pitido final, al centrocampista Brais Vidal.

Según se recoge en el acta, el colegiado mostró la tarjeta roja directa al jugador del Estradense por pasar por su lado diciendo en tres ocasiones “¡Vaya tela!”. Eso motivó las iras del centrocampista, poco habitual en este tipo de acciones, y tuvo que ser llevado por sus compañeros mientras protestaba la decisión “de forma ostensible”, según el acta del partido. El caso sin embargo no finalizó ahí. El colegiado refleja también que Brais Vidal volvió a acercarse a ellos en el túnel de vestuarios para decirles: “Que te quede en tu puta conciencia”. Seguidamente se fue dando un puñetazo a una puerta.

Se trata de un final extraño para un partido sin grandes acciones polémicas, en el que el colegiado fue sin embargo ganándose poco a poco las iras de los aficionados locales. El principal motivo de sus quejas fueron su doble baremo en las faltas y especialmente a la hora de mostrar amarillas. Tampoco gustaron algunas acciones en las que no dejó la ley de la ventaja o cuando pitó el final de la primera parte cuando el Estradense acababa de robar un balón en campo contrario y arrancaba una contra de cuatro para tres.

De esta manera, el colegiado fue ganando protagonismo en un partido en el que el Estradense llevó el peso y tuvo las mejores ocasiones, pero una vez más pagó su falta de acierto en los metros finales. “No quiero estar con la misma cantinela todo el año pero siempre se repiten las mismas situaciones. Tengo miedo que los chavales terminen frustrándose pero lo importante es que no perdemos por falta de fútbol, sino porque no aprovechamos nuestras ocasiones”, afirmó el técnico Alberto Mariano al analizar el encuentro. “Ellos solo nos generaron tres ocasiones, algo normal teniendo en cuenta lo que exponemos, y nos marcaron una. Eso entra dentro de la lógica. Lo que no es normal es que nosotros tengamos once ocasiones claras y también marquemos una”, afirmó al tiempo que enumeró las oportunidades generadas, especialmente en las botas de Juanín, Edu y, ya en el tramo final, de Borja. “Nunca tenemos un partido cómodo y eso es algo que afecta a los jugadores”.

El choque estuvo condicionado en el tramo final por la expulsión del central Carabán. A pesar de estar con uno menos, el Estradense siguió apretando hasta el pitido final en busca de la victoria, algo que puso en valor su entrenador. Los rojillos regresan el domingo de nuevo al Municipal, esta vez para recibir al Silva.