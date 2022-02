Segundos y con opciones de ascender. Así afronta este fin de semana el Proquideza Balonmán Loriga su salida más difícil, mañana, a la pista del Mecalia Atlético Guardés. El Rasoeiro es líder con un partido más y 4 puntos de ventaja en la tabla. Si el Proquideza se impone al Sanxenxo en el partido pendiente seguiría a 2 puntos de los grovenses y se decidiría todo en el partido entre ambas escuadras del fin de semana siguiente en el pabellón de Lalín. De vencer, los verdinegros se pondrían por delante en la tabla tras el empate cosechado en su enfrentamiento del Monte da Vila.

Sin embargo, su técnico Lorenzo Fernández explica que a pesar de todo “no está siendo una liga plácida. Lo que nos encontramos fue que como el año pasado hubo el parón por el COVID hay muchos equipos que dejaron de competir y al salir nuevos salen en nuestra liga. Sabíamos que arriba iban a estar equipos como el Rasoeiro, el Línea21 y el Guardés. Con lo que no contábamos, humildemente, es estar nosotros tan arriba”. La razón del éxito es para Fernández que “al final, congeniaron muy bien la gente joven que salió de categorías inferiores con los veteranos, que llevaban más tiempo jugando en esta categoría. A pesar de no conocerse mucho, hicieron un grupo muy completo. Además, conseguimos entrenar dos días a la semana y la verdad es que están respondiendo muy. En los partidos las cosas salen mejor incluso que en los entrenamientos. Defensa y contragolpe son nuestras bazas, por supuesto”.

La filialidad con el Disiclín también juega a favor del Proquideza porque “Miguel y Xabi entrenan con ellos los martes y los jueves. Tienen un rodaje mayor y aportan ciertos minutos al equipo. A mayores, yo estoy yendo allí para aprender de Pablo Cacheda cosas que me llevo para aplicar en los entrenamientos con el Loriga que si no fuéramos filiales, a lo mejor no tenía acceso a eso” añade el técnico verdinegro.