El Maderas Zamar EDM A Estrada inicia el sábado la fase de ascenso a Liga EBA y lo hace recibiendo al Club Santo Domingo Betanzos B. Sus otros dos rivales en esta fase serán el Sigaltec de Vilagarcía y el Estudiantes de Lugo. Estos cuatro equipos se medirán en un sistema de liguilla. El mejor clasificado al terminar esa liga, tendrá plaza directa en la Final Four. El segundo y tercero tendrán que jugar una eliminatoria con el segundo y tercero del otro grupo, con otras dos plazas en juego.

Los rojillos han accedido a esta fase como primeros del Grupo Sur, por lo que se enfrentarán en esta fase al segundo y tercero del grupo norte y al cuarto de su grupo. A priori, estradenses y lucenses parten como grandes favoritos a esa deseada primera primera posición teniendo en cuenta la primera fase.

“Lo veo como un reto importante y difícil pero estamos con ganas y vamos a ir a por todas”, manifestó el técnico David González al analizar esta fase. “Sabemos contra quién vamos a jugar y las posibilidades que tiene cada uno. El Estudiantes está cada año entre las mejores canteras de Galicia. El Betanzos es también un filial, en este caso de un equipo de EBA y el Sigaltec también cuenta con una de las canteras de referencia en Galicia. Que nosotros estemos ahí, compitiendo cara a cara con estos equipos con tantas posibilidades a hora de elegir sus plantillas, tiene mucho mérito. Quiere decir que fuimos capaces a estas alturas de igualarnos con ellos”, añadió.

A pesar de ese hándicap en cuanto a cantera y posibilidades, David González se mostró ambicioso. “No renunciamos a nada. Iremos hasta donde nos marque la competición. No tenemos miedo a nadie. Parece que nuestro objetivo es meternos en esa Final Four pero no creo que sea así. Iremos partido a partido con ambición y con fuerza. No podemos mirar más allá”, añadió al tiempo que lamentó que su equipo todavía no se encuentre al 100% a nivel físico tras los problemas en Navidad con el COVID.

El equipo femenino también conoce a sus rivales

Mientras el equipo masculino inicia la fase por el ascenso a EBA, el femenino, el Aaenor A Estrada, comienza su particular asalto a la Primera División. Las de Panchito, que todavía no conocer la derrota esta temporada, se enfrentarán en esta fase a Salesianos Vigo, As Brasas Galogrín, Depordima, Seis do Nadal-Coia y Extrugasa Río Ulla. El primer partido las enfrenta el sábado a las 16.00 horas el Extrugasa como visitantes. Al igual que ocurre en el caso del equipo masculino, las estradenses pelearán por estar en la final a cuatro que las enfrentaría a las dos primeras de la liguilla de la zona norte. Para ello tendrán que superar a equipos de canteras de renombre.