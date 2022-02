El Estradense afronta una semana muy importante en un momento crucial de la temporada. Después de la derrota en casa del Atlético Arnoia, el último clasificado, los de Alberto Mariano recibirán a dos rivales directos en menos de cinco días. Mañana a las 21.00 horas el Juvenil de Ponteareas visitará el Novo Municipal para disputar el partido correspondiente a la jornada 18, que fue aplazado en su día por un brote de coronavirus en el conjunto rojillo. El domingo, a las 17.00 horas, será el Silva el que actúe de visitante ante el equipo dirigido por Alberto Mariano.

E l Estradense ocupa la 10º posición de la clasificación con 24 puntos. El Silva es 8º con sólo tres puntos más y el Juvenil de Ponteareas es 13º con 20 unidades en su casillero. Estes partidos contra dos rivales directos y en casa son trascendentales para que el conjunto rojillo pueda escalar varios puestos en la tabla y alejarse un poco más de las últimas plazas. La derrota ante el Arnoia no preocupa a Alberto Mariano, que destacó “la dificultad de puntuar fuera de casa”, sobre todo en un momento de la temporada en la que “los equipos de la parte baja de la tabla están apretando mucho y pueden ganarle a cualquiera”. Por eso, el técnico compostelano considera muy importante conseguir buenos resultados en los partidos de casa. Mariano señaló la importancia de “estar ajustados atrás” y saber “jugar con esa tensión competitiva” que existe en un contexto de máxima igualdad entre los equipos. De cara a los partidos de esta semana, que el técnico rojillo calificó como “de más que tres puntos”, el Estradense seguirá sin poder contar con Edu, que ya no jugó ante el Atlético Arnoia por unas molestias en el sóleo. Como nota positiva, Alberto Mariano recupera al lateral Ángel, que estaba sancionado. La intención del técnico compostelano es “hacer cambios” en el once para dosificar a sus futbolistas, que “no están acostumbrados” a disputar tres partidos en sólo ocho días. Mariano considera que cuenta con una plantilla “lo suficientemente compensada y competitiva” para que no se noten demasiado las rotaciones.

El filial debe ascender

Por otra parte, el técnico rojillo quiso destacar la gran temporada del filial, que ocupa la segunda plaza en su grupo de Segunda Autonómica. Mariano señaló la importancia de ascender a una liga “más fuerte” para que “no haya tanta diferencia competitiva” entre el Estradense B y el primer equipo.