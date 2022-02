Ayer fue un día duro para el Atum General Tavira. Como cada año por estas fechas toca tener un detalle con los patrocinadores y autoridades, así que tocó enfundarse el maillot para visitar a algunos de ellos. Acabada la jornada, Marque nos atiende desde Portugal, a solo dos días de comenzar la que será su temporada de despedida del ciclismo profesional. Será un año emotivo para un hombre enamorado de este deporte y que quiere irse sin perder la sonrisa.

“Cada carrera será una despedida, la última vez que me pongo ese dorsal. Es emotivo pero no quiero estar pensando en eso. Si lo hago pasaría un año sumido en la tristeza. Esto me gusta y sé que lo voy a echar mucho de menos pero quiero despedirme disfrutando de él”, explica el estradense.

La primera cita para el Tavira será mañana, en la Proba de Apertura que se celebra en Aveiro. Del 16 al 20 de febrero llegará la Volta ao Algarve, a la que seguirá O Gran Camiño, del 24 al 27 de febrero. Marque reconoce que le gustaría llegar en las mejores condiciones posibles a la carrera “de casa”, que tendrá un matiz especial para él. Sin embargo, el gran objetivo seguirá estando en la segunda parte de la temporada, con la Volta a Portugal y el Gran Premio Jornal de Noticias.

En cuanto al equipo, Marque ya no estará arropado por Gustavo César Veloso. Su lugar en el tridente gallego del Tavira lo ocupará Delio Fernández. “Nos va aportar muchísimo. Tiene una gran calidad, experiencia y motor. Vamos a dar mucho que hablar”, auguró.