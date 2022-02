La estradense Carmen Escariz no estará presente este fin de semana en el Campeonato de España de Marcha de 20 kilómetros. La deportista del Ourense Atletismo estaba apuntada para uno de sus grandes objetivos de la temporada pero a última hora decidió cambiar su planificación. El motivo ha sido la dura recuperación del Campeonato de España de 35 que realizó hace menos de dos semanas y en el que logró una plaza con España para la Copa del Mundo que tendrá lugar el día 5 de marzo en Omán.

“Mi objetivo eran los 20 kilómetros pero al final decidí que no voy a disputarlo. La recuperación está siendo muy dura y prefería no arriesgarme a una lesión en estos momentos. Ahora me centraré en llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo”, manifestó la estradense.