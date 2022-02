El Istres Provence Handball ya presume de fichaje de relumbrón con la llegada este verano del lalinense Xoán Ledo a sus filas. El club violeta anuncia en su página web el acuerdo con el guardameta del CD Bidasoa recogiendo tanto las impresiones del entrenador como del propio jugador español una vez que se ha hecho oficial su marcha del cuadro irundarra y su próxima llegada al conjunto de la LNH. De igual forma, hace pública la contratación del lateral izquierdo Alejandro Márquez procedente del Fraikin Balonmano Granollers.

Para Gilles Derot Xoán Ledo “es un portero joven bastante atípico en sus paradas y su manera de goaler”. El entrenador del Istres también destaca del jugador de Lalín que “es muy dinámico y de muy buen nivel” y recuerda que este año ha jugado menos de lo habitual con los de Artaleku, por lo que espera que llegue “con muchas ganas a las filas del Istres”. Derot también explica en sus declaraciones a la web del equipo provenzal que “nuestro objetivo era rejuvenecer esta posición y tener dos porteros que también puedan salirse con la suya durante todo el año”. y recuerda que se midieron con el guardameta del Bidasoa “en el torneo de Grenoble hace unos años, que fue cuando apreciamos que tenía técnica y destacaba” del resto de sus compañeros de equipo El futuro entrenador de Xoán Ledo concluye con una reflexión: “Creo que es un chico que necesita salir al extranjero para demostrar su gran valía y ambición para probarse a sí mismo y poder jugar en un campeonato muy diferente”.

Cambio de aires

El club francés también se hace eco de las primeras declaraciones de Ledo tras confirmarse su marcha a la liga francesa. En este sentido, el portero surgido de la cantera del Balonmán Lalín desvela que “quería un cambio de vida, pero también un cambio de aires en mi carrera profesional y en mi vida personal.” Ledo añade que “cuando me confirmaron al cien por cien que estaban realmente interesados en mí, me sentí súper feliz por poder descubrir pronto otra liga, otro país, otro idioma y otra cultura”. Xoán Ledo también se muestra impaciente por probarse lejos de la liga Asobal manifestando que “estoy impaciente por jugar para un equipo profesional en Francia y poder enfrentarme contra los grandes equipos de la liga francesa”. El flamante fichaje del Istres termina recordando que “ya jugué contra Juanjo (Fernández) y además tenemos amigos en común. Pude hablar con él recientemente de sus sensaciones en Francia. La verdad es que estoy deseando vivir una temporada en Istres, trabajar con Gilles Derot y, por supuesto, conocer a mis futuros compañeros de vestuario”.

En cuanto al futuro de Juanjo Fernández, las noticias que llegan del país vecino sitúan al jugador español fuera de la órbita del Istres la próxima temporada, aunque de momento ni el club ni el lateral han confirmado estos términos.

Alejandro Márquez, tercer español

Ledo y Fernández no son los únicos españoles del remozado Istres. El club francés también daba a conocer en las últimas horas la incorporación del lateral izquierdo Alejandro Márquez Coloma, procedente del Fraikin Balonmano Granollers. “Mi principal motivación era jugar en la Liga Nacional de Balonmano de Francia, porque es una de las más poderosas del mundo”, asegura Márquez, que añade que “quería venir a jugar a Francia y el Istres me ofreció una buena oportunidad con un proyecto que me atraía mucho”. El lateral español desvela que “es la primera vez que voy a jugar en una liga en el extranjero, tengo la experiencia de jugar contra clubes franceses con los partidos que jugué en la Champions League o partidos de preparación. Antes de firmar hablé con Juanjo para conocer sus sensaciones sobre Istres y eso me tranquilizó. La verdad es que estoy deseando llegar, conocer el ambiente de Istres, conocer a la afición y darlo todo con el equipo en el terreno de juego.”