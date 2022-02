Dos partidos en menos de 48 horas esperan esta semana al Disiclín Balonmán Lalín. Los de Pablo Cacheda recibirán el viernes, a las 21.00 horas, al Tejina La Laguna para jugar el partido doblemente aplazado por la pandemia, y el domingo viajarán hasta Redondela para disputar a las 17.30 horas su encuentro con la SAR de la jornada 18. Se trata de un reto importante en lo que nivel de exigencia física se refiere para los integrantes del conjunto líder del grupo A.

El técnico de los del Arena explica que “en principio, esta semana será un poco de carga y, después, la semana que viene sí que intentaremos disfrutar de un par de días de tranquilidad” antes de la doble jornada que espera a partir del viernes. Cacheda señala que “hay que preparar bien estos dos partidos, entrenando tres días y jugar dos, acumulando bastante carga de trabajo”. Preguntado por si se corre el riesgo de que en el choque del domingo se note el esfuerzo del duelo con el equipo canario, Cacheda indica que “por supuesto es el pero de esta doble jornada que tenemos por culpa del aplazado pero fue la mejor solución que encontramos porque ellos no podían venir un miércoles por razones laborales y nosotros pues hablamos con la SAR, que nos dio todo tipo de facilidades y dentro de lo que cabe probablemente sea de lo que nos queda de aquí al final de temporada en Galicia de los rivales que más abajo están y jugamos un poco con eso y esperemos no quemarnos”.

A pesar de lo complicado del desafío, el entrenador del Disiclín piensa que “al final son unas 48 horas de descanso entre un partido y otro precisamente porque jugaremos el viernes por la noche y el domingo por la tarde. Físicamente estamos muy bien y mentalmente también y creo que por suerte nos pilla en un momento de la temporada en el que yo creo que el equipo está preparado. Incluso nos puede venir bien para coger un ritmo de competición todavía más alto de cara a pensar en la jornada número 20 o en dos semanas, cuando empezamos otra vez la competición contra equipos de los de la lucha por el ascenso”.

Nerviosismo

En cuanto a la victoria conseguida en Chapela, Pablo Cacheda aclara que “la verdad es que no fue nuestro mejor partido, a pesar de que veníamos de una semana muy buena. Sin embargo, no se reflejó en la pista. No sé si fue por algo de nerviosismo o por el desconocimiento del equipo contrario porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Todo eso nos jugó una mala pasada pero estamos en un momento de la temporada bastante bueno y el equipo a medida que fue avanzando el partido se sintió más cómodo y marcando su ritmo”.

Por otro lado, el Disiclín espera sabe algo hoy sobre las pruebas realizadas al hombro de Juan Lago para conocer el verdadero alcance de su lesión. Tanto él como Tate seguirán siendo baja para los dos próximos encuentros, mientras que el resto está a disposición del técnico.