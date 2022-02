El jugador lalinense del Bidasoa Irún Xoán Ledo Menéndez ha comunicado hoy que dejará la disciplina del equipo guipuzcoano al final de esta temporada. Todo apunta a que su destino será la liga francesa, aunque este extremo está todavía por confirmar. El portero llegó a Artaleku aquel verano recién conseguido el Campeonato del Mundo Júnior con la selección española, y tras pasar por el FC Barcelona B y el BM. Villa de Aranda. En estas cinco temporadas, Ledo ha disputado 157 partidos oficiales con el Bidasoa Irún: 120 de ellos, de la Liga Sacyr ASOBAL; cinco de la Copa Sacyr ASOBAL; 12 de la Copa del Rey y otros 20 en las competiciones europeas.

El guardameta pondrá en junio fin a su andadura en el Bidasoa Irún “agradecido” por una etapa que quiere concluir dándolo porque “soy un competidor, me gusta ganar y lo voy a dejar todo. Me voy a matar a cada momento que esté en la pista para ayudar al equipo”. El dezano añade que “llegué aquí con 21 años recién cumplidos y podría decir que era un chaval al que le gustaba jugar a balonmano y creo que me voy siendo un jugador profesional. Me he dado cuenta de lo que implica la profesionalidad y la dedicación a lo que quieres hacer”, y considera que sus años en el Bidasosa “son importantes para mí, porque he madurado personal y deportivamente y he crecido junto al equipo”.

“Me llena de emociones echar la vista atrás y ver todo el transcurso de estos cinco años. Me entra un poco de pena el hecho de irme, pero es una decisión que tenía que tomar, que me venía bien un cambio de aires y lo tomo con muchas ganas”, asegura Ledo, que guarda con especial recuerdo el bloque del primer subcampeonato. “Era un poco impensable que el equipo quedara segundo después de quedar décimo, pero esos dos años que el equipo se mantuvo el mismo creo que será difícil para mí personalmente superarlo, lo bien que nos sentíamos, lo bien que jugábamos… Fue espectacular”, explica.

Con la vista en los meses que quedan por delante, Ledo es claro: “Soy un competidor, me gusta ganar y lo voy a dejar todo. Me voy a matar a cada momento que esté en la pista para ayudar al equipo. Suena ambicioso eso de querer ganar un título con la competencia que tenemos, pero es algo que yo personalmente tengo como ilusión y sueño, levantar un título con el Bidasoa. Sé que suena optimista, pero me encantaría”.

En el apartado de los agradecimientos, el lalinense ha querido “darle las gracias a la directiva y a los entrenadores por haber confiado en mí estos cinco años; a los servicios médicos por haberme cuidado tan bien, a los fisios por tratarme cada día y ser grandes personas; y a la afición por animarme, ayudarme, ayudarnos a todos como equipo, porque es una afición diferente a la de otras pistas, y el mismo sábado se vio en Pamplona, que parecía Artaleku; y al equipo, muchísimas gracias, porque estos cinco años han sido muy especiales para mí y me llevo amigos de verdad”.