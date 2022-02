La marchadora estradense Carmen Escariz logró el pasado domingo en el Campeonato de España de Lepe la marca mínima para disputar la Copa del Mundo con España, una competición sobre 35 kilómetros que tendrá lugar en Omán el 4 de marzo. Analizamos este hito del deporte con una marchador, que sin embargo no se conforma con esto.

–¿Cómo vivió la carrera?

–La vi muy bien, hasta el kilómetro 30. Mi sensación es que iba genial y que no estaba nada cansada pero ahí me dio un bajón terrible. Es de las peores cosas que he vivido. Lo pasé muy mal para terminar esos cinco kilómetros que me quedaban. No tenía energía pero veía que estaba consiguiendo la mínima y tenía que acabar como fuese. Pasé de ir a cinco el kilómetro a ir a cinco treinta. Fue un final muy agónico.

–¿Cuál era la mínima para poder ir al Mundial’

–Estaba en tres horas y tres minutos. Yo acabé en tres horas y 45 segundos. Tuve un margen de casi tres minutos. Eso era lo que me empujaba. Tenía que acabar aunque fuese andando. La media que tenía era buena. Con terminar sabía que lo podía hacer.

–Terminó usted cuarta pero las tres primeras ya eran otra historia.

–Lo de María (Pérez) fue una pasada. Acabo en dos horas y 39. Para mí es un sueño terminar cuarta de España detrás de ellas. Esta era una distancia desconocida para mí. Me veía bien entrenando pero lo que me mataba era la incertidumbre, porque nunca había hecho nada por el estilo, con tantos kilómetros. Luego aparecen cosas en carrera, como ese bajón final, que son impredecibles. Es lo que tienen las carreras tan largas. Puede pasar cualquier cosa.

–Es curioso porque esta carrera de 35 kilómetros no era su gran objetivo, sino el Campeonato de España de 20 kilómetros del día 13 en Pamplona

–Es cierto. No voy a mentir, quiero probarme también en los 20 kilómetros. En esta carrera de 35 lo pasé mal. Creo que mi cuerpo está más adaptado a una distancia más corta como los 20. Creo que aún me faltan mucho para llegar a ese nivel. Voy poco a poco y solo llevo un año con mi nuevo entrenador. Ahora, si logro clasificarme para el Mundial en el 20, seguramente lo preferiría pero sino lo logro, lo daré todo en el 35.

–Será bonito volver a competir con España, algo que no es nuevo para usted.

–Hace siete años competí con España y quería volver a hacerlo. No tenía otro objetivo. Fueron siete años peleando por volver a hacerme un hueco en esa selección. Que pase ahora es muy emocionante, muy bonito y la recompensa o el premio de todo este trabajo. El premio es volver con la selección. Hay gente que se aburre de estar ahí pero para mí es un sueño.

–Se le nota que ha recuperado la pasión por este deporte tras unos años apartada de los focos.

–Es cierto. Hay veces que entrenas y parece que estás en la sombra porque no teminan de salirte las cosas. Eso no quiere decir que no estés ahí. Ahora creo que estoy recogiendo el premio de tantos años luchando contra la marea. Vuelvo a creer que puedo estar ahí. Eso es lo que te da fuerzas para entrenar.

–¿Cómo planifica el próximo mes?

–Intentaré hacer la mínima en el 20. Si lo logró pasaría a entrenos más cortos e intensos. Si no logró, me centraré en el 35 para estar al mejor nivel. No lo haré al nivel de las tres primeras, que estuvieron en las Olimpiadas de Tokio, pero estaré lo mejor posible. Estar en un equipo así es una responsabilidad y aportaré todo lo que tengo