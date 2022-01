Su olfato goleador lo ha catapultado como Capocannoniere del grupo de la Primera gallega donde milita su equipo, un Club Deportivo Lalín que acaba de cambiar de técnico y que espera estrenarlo en la próxima jornada liguera.

–¿Qué fue lo que le atrajo de la oferta de los del Cortizo?

–En realidad, me quedaba más cerca jugar en el Boimorto porque yo soy de Melide pero tanto a mi hermano como a mi nos llamó Dani Méndez, el director deportivo del Lalín con el que fuimos compañeros en el Arzúa de Preferente, llegamos a un acuerdo y, además, por la amistad que tenemos con él, los dos decidimos venir.

–¿Esperaba convertirse tan pronto en el máximo goleador del grupo en el que juega el Lalín?

–Si soy sincero, en todos los equipos en los que estuve pude marcar bastantes goles pero, desde luego, nunca me esperaba ser el máximo artillero de la categoría por ahora. Cuando eres delantero tu misión es anotar y siempre cuentas con marcar pero como te digo nunca tantos como los que llevo por el momento en el campeonato.

–Si es el máximo goleador, eso también quiere decir que el equipo se está haciendo las cosas bien, ¿no le parece?

–Si duda, soy el pichichi gracias al equipo. Hay que reconocer que estamos todos bastante bien en esta temporada. Somos un equipo que suele atacar con mucha gente y, también, contamos con una muy buena defensa pero sin menos gente. Está claro que un delantero, aparte de estar en racha, también tiene que beneficiarse del buen trabajo de sus compañeros para poder ser el máximo goleador.

–¿Sigue siendo el ascenso el objetivo primordial del Lalín?

–Por supuesto. Desde la directiva se puso en marcha un proyecto en el que sólo vale ascender. Entonces, en esto estamos. De todas formas, la temporada está siendo complicada por causas extradeportivas como son los casos de COVID. A nosotros sólo nos suspendieron el de la semana pasada contra el Flavia pero en la anterior también descansamos, así que ya digo que está siendo difícil coger ritmo así.

–¿Cómo se ha vivido en el vestuario el cambio de entrenador?

–Estamos en pleno cambio. De hecho, todavía no hemos podido estrenarnos en partido oficial con el nuevo técnico. Yo, personalmente, me llevé una desagradable sorpresa con la destitución de Julio Alberto. Estaba muy contento con él y tengo que reconocer que había congeniado muy bien con él tanto personal como deportivamente. La verdad es que me pilló así de golpe y fue un chasco.

–¿Conocía a César Sánchez Maquieira, el nuevo técnico?

–La verdad es que no lo conocía de nada en absoluto. La única referencia que tengo es la referencia de un compañero nuestro al que lo entrenó durante un año y nos habló muy bien de él. Los entrenamientos que llevamos a sus órdenes, la verdad es que están bastante bien porque tienen mucha intensidad y mucho toque de balón.

–¿Cree que este año se podrá conseguir el ansiado ascenso?

–A ver, yo personalmente creo que tenemos un buen equipo para estar ahí arriba. Perdimos el anterior partido antes de parar y ahora nos suspendieron otro por el COVID, estamos de quintos en la clasificación pero con dos partidos menos que los demás. Así todo, yo creo que este año puede ser el del ascenso. Por lo menos, quedar entre los tres primeros para jugar la fase pienso que será posible. Después, en la fase de ascenso puede pasar cualquier cosa pero haremos lo posible para estar en ella y, después, intentar ganarla por supuesto.