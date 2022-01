El exitoso debut del Disiclín Balonmán Lalín del pasado sábado, en el Arena delante del Carballal, ha sorprendido a propios y extraños en el seno de la entidad rojinegra. Su entrenador Pablo Cacheda reconoce que “las sensaciones fueron muy buenas. Mucho mejor de lo que me esperaba después de tanto tiempo sin competir y que en Gran Canaria no hicimos un partido tan bueno. Creo que este sábado estuvimos a un muy buen nivel”. Y está convencido de que no fue el único en sorprenderse de forma grata porque piensa que “hasta los propios jugadores se sorprendieron de estar a ese nivel. Es verdad que yo llevaba toda la semana avisándoles de que el rival que tendríamos enfrente era muy peligroso. Salimos concienciados en ello y desde un principio con una intensidad defensiva muy alta, aprovechando la situaciones de contragolpe y muy pocas pérdidas –3 en toda la primera parte, creo recordar–, así que fue un partido controlado prácticamente desde el inicio”.

La victoria y el liderato de los del Arena hacen que, según su responsable técnico, “sigamos teniendo margen de mejora sin estar a nuestro nivel físico y técnico-táctico por el parón. Tenemos ahora un mes por delante antes de recibir a todos los cocos del grupo. Hay que ponerse a preparar el camino y siempre sacando los partidos adelante sin menospreciar a nadie”. Cacheda inicia la semana con la práctica totalidad del plantel a su disposición. “Sin positivos por el momento, sólo contamos con la baja de Tate que parece que va un poco para largo, aunque no nos dieron plazos. Contando con los del Loriga y algún juvenil estamos entrenando una veintena de personas. Eso ayuda mucho a que todo el mundo pueda entrar en la dinámica, coja el ritmo y al mismo tiempo que no se sature a nivel físico”, concluye. Proquideza Loriga El otro equipo de balonmano lalinense que también manda en su competición tampoco falló este fin de semana en su visita a O Gatañal de Cangas do Morrazo. El Proquideza Balonmán Loriga sumó su sexta victoria consecutiva en Segunda Autonómica imponiéndose por un marcador de 21-26 al Luceros B. Los verdinegros ya vencían al descanso con un parcial de 10-7 y sólo se vieron sorprendidos en el arranque de la segunda mitad de forma momentánea. Roi Sierra y Cristian fueron los máximos anotadores con 8 y 5 tantos, respectivamente, en un equipo donde también jugaron Xabier, Jesús (1), Ivi, Diego (1), Miguel (1), Óscar (1), Fabián (2), Álvaro (1), Novo (4) y David (2).