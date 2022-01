El Val do Ulla fue el único equipo de Deza y Tabeirós que ayer pudo puntuar en la jornada 15 del grupo 2A de la Primera Gallega. Los de O Coto golearon en el Novo Campo Do Doce al Esclavitud con un marcador final de 0-3. Sin embargo, ni Cruces ni Agolada pudieron con sus respectivos rivales. Los de O Camballón cayeron por 4-3 en un partido frenético disputado en Taragoña, y que se decidió en el último minuto. Mientras tanto, los de Pichel, que fueron los únicos que jugaron ayer como locatarios, tampoco pudieron con el CD Unión, que se adelantó por dos veces antes del descanso. Olivier hizo el tanto local en el 42 pero el marcador no se volvió a mover.