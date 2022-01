El Club Deportivo Estradense recibe hoy, a las 17.00 horas, al Alondras con el objetivo de mantener su buena racha delante de los de Cangas. Y es que el cuadro visitante se encontrará con su bestia negra, a la que no ha podido derrotar en sus últimos seis enfrentamientos en Liga, incluyendo el del año pasado en la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Los rojillos cuentan desde el viernes con un positivo, que no podrá jugar, como tampoco lo hará Borja por lesión. Alberto Mariano destacaba ayer la calidad del rival, a pesar de su mala racha de resultados, y “está un poco como nosotros: si es capaz de arrancar en el principio de la segunda vuelta, a lo mejor no pasa apuros”. El entrenador rojillo añade que “necesitamos jugar porque llevamos demasiado tiempo entrenando pero sin competir”. En el Alondras, Martín regresa a la lista de convocados por el técnico José Tizón.