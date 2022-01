Tiene 41 años pero mantiene la misma ilusión que tenía cuando comenzó a dar patadas a un balón en el Manuel Anxo Cortizo. Marc Vidal no quiere ni oír hablar de una retirada y deja claro que mientras las lesiones lo respeten y algún equipo lo quiera, seguirá dando guerra. Por este motivo, el centrocampista lalinense tuvo claro desde el primero momento que su salida del Boimorto de Preferente hace dos semanas no era un punto y final. Al veterano jugador no le faltaron ofertas pero finalmente decidió volver a casa. Marc jugará lo que resta de temporada en el Cruces a las órdenes de su amigo Imanol Loureiro.

Se trata del equipo número catorce en la trayectoria deportiva del centrocampista. Inició su carrera en la cantera y en el primer equipo del Lalín. Después pasó por Lugo, Santa Comba, Compostela, Bergantiños, Villalonga, Estradense, Ourense, Estudiantil, Arenteiro, Piloño y, al final del camino, el Boimorto. Marc comenzó la temporada siendo un fijo en el equipo de Preferente, aunque finalmente decidió poner punto y final a su etapa en el club para buscar un nuevo reto. Esto llegó de la mano de Imanol, que lo llamó en cuanto se enteró de que estaba sin equipo. “Tengo una gran relación con él y con Terriño de mi etapa en el Piloño. Tenía alguna oferta de la Preferente Sur, porque en la Norte no podía jugar este año, pero al final decidí no coger el coche y quedarme aquí con ellos”, explica un Marc que conoce a casi toda la plantilla. El centrocampista alabó la temporada que está realizando el Cruces, un equipo que partía con el objetivo de la permanencia y que ahora mismo está metido en puestos de fase de ascenso. “Dieron la sorpresa pero Imanol supo engancharlos bien desde el principio y cuenta con un grupo muy unido y que está a muerte con él”. Por su parte, el entrenador del equipo cruceño destacó lo que puede aportar Marc al Cruces, especialmente por su experiencia “Para nosotros es un gran refuerzo porque es un jugador con mucho fútbol”, afirmó. Además, la llegada lalinense permitirá al técnico reforzar el centro del campo, una parcela en la que estaban faltos de efectivos por culpa de las lesiones. Marc por su parte encontrará el nuevo reto que andaba buscando.