El CD Lalín cesa a su cuerpo técnico

El Club Deportivo Lalín anunciaba ayer por sorpresa a través de sus redes sociales la destitución de su cuerpo técnico con un escueto comunicado. En él se dice que “en el día de ayer (por el jueves) se hizo oficial la salida de nuestros entrenadores Julio Fernández e Iván Fernández. El club agradece su trabajo en estas últimas temporadas y le desea lo mejor para ambos. Gracias y mucha suerte”. Al respecto, el presidente de la entidad, David Méndez, explicaba ayer a esta Redacción que la medida fue adoptada “desde el club para buscar un cambio y un revulsivo”. Méndez también señaló que “buscamos savia nueva y dinamizar el equipo” para intentar mejorar unos resultados que sobre el papel no se antojan tan dramáticos. Los rojinegros tienen como único objetivo el ascenso y ahora son cuartos separados por sólo 4 puntos del líder e igualado a puntos con el tercero.

El presidente lalinista tiene previsto hacer hoy público el nombre del sustituto de Julio Alberto al frente del banquillo rojinegro después de que su hermano Daniel se hiciera cargo de los entrenamientos de forma provisional. Méndez también subraya que la destitución de los dos técnicos ha sido “una decisión muy difícil de tomar porque me une una gran amistad con ambos”, aunque considera que había que hacerlo para enderezar el rumbo.

Por su parte, un resignado Julio Alberto Fernández aseguraba ayer tras conocerse la noticia que “el presidente y yo tenemos puntos de vista diferentes sobre el tema”. El ya exentrenador lalinista añade que “acepto la decisión y entiendo los motivos pero tengo que reconocer que me sorprendió un poco en lo deportivo”, en relación a la marcha del equipo a pesar de todas las dificultades que está teniendo en esta convulsa temporada. A pesar de todo, el técnico dezano no le guarda rencor a la junta directiva del Lalín y reconoció no saber quién será su sustituto después de enterarse por teléfono de su destitución y la de su mano derecha en el banquillo, Iván Fernández

Trabajo reconocido a pesar de una plaga de lesiones

El ya exsegundo entrenador de los del “Manuel Anxo Cortizo”, Iván Fernández, explicaba por su parte que “los que tienen que tomar la decisión son ellos (por los dirigentes del club) y esto es lo que hay”. El segundo de Julio Alberto también defendió la labor hecha hasta ahora al frente del equipo diciendo que “yo creo que el trabajo fue bueno hasta ahora porque nuestro objetivo sigue siendo la fase de ascenso a pesar de todas las desgracias que estamos teniendo desde que empezó la temporada”. Se da la circunstancia de que el calendario ha querido que este fin de semana el Lalín descanse, por lo que el nuevo entrenador tendrá una semana de margen para aterrizar en el vestuario rojinegro.