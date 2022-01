El Inversia A Estrada Futsal ha llegado al ecuador de la temporada en Segunda B en la quinta posición y con los mismos puntos que el cuarto, ya dentro de puestos de fase de ascenso. El equipo de Oscarín ha acaparado elogios en lo que va de temporada por su descaro. Esa arriesgada apuesta es alabada por el presidente de la entidad, Rafa Vázquez “Rafita”, un hombre que colgó las botas hace tres años para terminar consiguiendo los éxitos que se resistieron en la pista.

Temporada

"Mejor de lo esperado al principio. Es cierto que ves la clasificación y está todo muy apretado. Del cuarto al que marca el descenso hay seis puntos. A pesar de eso, es bonito estar ahí arriba. Éramos conscientes de que llegó nuevo entrenador y nuevos jugadores y eso había que acoplarlo todo. Era difícil pero creo que a nivel de juego estamos jugando bien. Siempre es bonito tener más aspiración que la de salvarle pero nuestro objetivo sabemos cual es. Lo bonito sería poder llegar a las últimas jornadas con algo en juego y no estar el último mes sin objetivo. Meterlos entre los cuatro primeros y jugar una fase en nuestro segundo año en Segunda B sería un sueño".

Nueva propuesta

"La clave está siendo los entrenamientos de calidad y la confianza en el sistema de juego de Óscar. Él es fiel a la idea de tener el balón. Quiere tenerlo 30 o 35 minutos cada partido. Hay partido en los que cometes errores por querer jugarla pero la idea no se cambia y al final se acaba notando”, afirmó. “El cambio de entrenador era algo que Garabal como nosotros veíamos que tenía que pasar. La marcha de Martín, Edu y Cao se suplió con jugadores de calidad pero son chavales que nos sabemos el tiempo que van a pasar aquí. Son buenos y lo demuestran. Esperemos que nos duren muchos años”.

Bajas dolorosas

“Te fastidia que marchen jugadores y más si son de la casa. En el caso de Cao fue a estudiar para fuera y no podía entrenar por la semana. El caso de Edu y Martín es diferente. Ellos decidieron ir a jugar al fútbol con sus compañeros y todo es aceptable. Es una decisión que debemos aceptar. Esperamos que más temprano que tarde puedan volver al club. Aquí siempre tendrán las puertas abiertas”.

Cantera

“Ahora a ver si sacamos algún jugador del equipo juvenil. Es sin embargo complicado, para todos los deportes. Se puede ver por ejemplo en el Estradense, al que le cuesta sacar jugadores de la cantera. Creo que el deporte ya no es como el que habían hace veinte años cuando nosotros estábamos en Callobre. Cambio la mentalidad de los chavales. Cuando era juvenil de segundo año y me llamaban para jugar con Segunda Regional y doblaba sábado y domingo. Ahora le dicen a un chaval de ir a jugar al Barco en Tercera División y no quiere ir para no jugar”.

Luces y sombras

“Siempre es bonito ganar en Santiago en el derbi pero también fue bonito ganar en Ourense a falta de cinco segundos. También hubo notas negativas, como el 9-1 en Guardo, un resultado que duele. Hubo cosas bonitas y otras que no tanto”.

Llegada a la directiva

“Si en el momento en que Reboredo decidió dejar el club por motivos personales, seguramente llegaría a desaparecer si nosotros no lo cogemos. Es triste pero es la realidad. Estar ahí es duro. Siempre tienes que ir a llamar a las mismas puertas y siempre son los mismos lo que te ayudan. Además, en A Estrada hay miles de deportes. Dar la cara es a veces complicado pero todo esto también tiene su recompensa. Por ejemplo el ascenso a Segunda B, algo que se intentó muchos años y no se logró. Fue bonito conseguirlo como presidente ya que no lo pude hacer como jugador. Mantenerse y estar en esta categoría tiene mucho mérito. Poder disfrutar del fútbol sala en una categoría así, también es un premio para nosotros. Lo de jugador ya pasó. Debo decir sin embargo que en la grada lo paso muy mal. Estaba más tranquilo en la pista. De lo de jugador solo me queda matar en gusanillo de vez en cuando con los veteranos”.

Mimar al equipo

"La directiva somos pocos. César, Gonzalo y yo empezamos desde el principio y ahora Maricho y Alberto nos están echando una mano. Aquí ningún jugador cobra pero intentamos que estén lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Tenemos un presupuesto de 45.0000 o 50.000 que es complicado juntar. Eso nos permite que la gente esté lo mejor posible en el club".