El partido entre el Disiclín Balonmán Lalín y el Balonmano Tejina La Laguna de la jornada 13 parece gafado. Si en diciembre no se pudo disputar por casos de coronavirus en el seno del plantel canario, en esta ocasión tampoco se podrá jugar después de anuncia el club de Lalín seis positivos entre jugadores del primer equipo y del juvenil. En concreto, los responsables de la entidad solicitaron ayer oficialmente un nuevo aplazamiento del encuentro después de confirmar cuatro contagiados en el equipo de la Primera Estatal y otros dos entre los juveniles que habitualmente entran en las convocatorias de Cacheda. Además, en la entidad rojinegra también se detectó recientemente otro positivo dentro de su staff, por lo que el Disiclín se vio obligado a pedir formalmente el aplazamiento al organismo federativo.

Cabe recordar que el partido se tuvo que aplazar inicialmente por al menos media docena de positivos en el equipo tinerfeño entre jugadores del primer equipo y de la plantilla de categoría juvenil. Los contagiados confirmados entonces fueron los jugadores del cuadro de Primera Estatal, Lionel Chinea, Tomás Bañeras, Iván Parrilla y Cristopher Marrero. Además, los juveniles Hugo Amaya y Raúl Amaya también han positivado. Por si fuera poco, Blas Martín había confirmado que dio negativo en la PCR mientras en el Tejina no descartaban la aparición de nuevos casos. La historia se repite con la llegada del nuevo año y ahora la pelota está en el tejado de ambos conjuntos, que tendrán que ponerse de acuerdo para encontrar un hueco en el calendario.

“Tenemos hasta el viernes para buscar una fecha”

El entrenador del Disiclín espera poder retomar lo antes posible los entrenamientos con todos sus efectivos a sus órdenes. Pablo Cacheda indicó tras confirmarse el aplazamiento del duelo con el cuadro chicharrero que “en principio, el jueves no pudimos entrenar e hicimos entrenamiento individual, hoy (por ayer) otra vez lo mismo con cada uno por su cuenta y el lunes volveremos a repetir pruebas. Si no hay ninguna sorpresa más, pues ya empezaríamos a entrenar de manera grupal y esperando a que se vayan sumando los positivos”. En cuanto a la posible fecha para la celebración del encuentro, el máximo responsable del banquillo rojinegro explica que “creo que tenemos hasta el viernes que viene para ponernos de acuerdo los dos equipos en una fecha y a ver si a principios de la semana me pongo en contacto con el director deportivo o el entrenador del Tejina y vemos que opción puede ser viable”. En este sentido, Pablo Cacheda tiene claro que “ellos son los más perjudicados porque son los que tienen que venir hasta aquí. Hay que intentar encontrar una solución que a los dos nos convenga.” Mientras tanto, en la web de la federación ya se podía apreciar ayer tarde el anuncio de la suspensión del choque.