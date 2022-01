El Estradense baraja jugar su partido con el Juvenil el Martes de Carnaval

La decisión de la jueza de competición del grupo 1 de la Tercera División Nacional de aplazar todos los partidos correspondientes a la jornada 18 ha dejado al Club Deportivo Estradense sin jugar este domingo ante el Juvenil de Ponteareas. Con tal motivo, entrenador rojillo, Alberto Mariano, anuncia que “barajamos el Martes de Carnaval, día 1 de marzo. Además, a nosotros esa semana nos tocaría librar por ser jornada impar en la liga. Ese domingo no jugaríamos y el martes sería un día perfecto. Yo creo que la mayoría de los equipos van a tirar por ahí porque tampoco hay muchas fechas más”. Mariano añade que “otros equipos, con dos o tres aplazados tienen más dificultades que nosotros para jugar y tendrán que hacerlo entre semana. Intentaremos también pensar en el equipo contrario porque si es un día libre podrán venir todos. Si lo ponemos un miércoles, igual desde Ponteareas a lo mejor no podría contar con algún chico y nosotros no queremos eso, por supuesto”.

El máximo responsable técnico del Estradense piensa que la medida federativa “era algo lógico pero creo que quizás tardamos un pelín de más en aplazar los partidos. La decisión es correcta para todos porque al final el domingo no sabes que podía pasar”. Y en cuanto a la situación epidemiológica de la plantilla, Alberto Mariano indica que “dos jugadores terminaron el miércoles la cuarentena y otros dos tienen previsto hacerlo mañana (por hoy). En principio, yo creo que el sábado por la mañana deberíamos contar con toda la plantilla excepto con los que están tocados”. Así las cosas, el fin de semana será a aprovechado por el Estradense para seguir con su puesta a punto. Pendientes de las lesiones de Carabán y Borja Una vez confirmado el aplazamiento federativo del partido con el Juvenil, en el Estradense esperan también poder recuperar a alguno de sus lesionados durante las próximas jornadas. Carabán y Borja son los que ocupan la enfermería rojilla en este convulso inicio de año. “Carabán podría estar listo para la próxima semana pero Borja creo que va a tardar quizá un par de semanitas. Aprovecharemos estos días para recuperar, para no forzar, hacer un trabajo táctico y un poquito más de carga de trabajo y recargar las pilas para esta segunda vuelta”, explica Mariano. El plan de trabajo diseñado por el entrenador del Estradense consiste en la lógica libranza de ayer y los entrenamientos de hoy y mañana para que la próxima semana se pueda retomar la normalidad de lunes a viernes con las habituales sesiones de trabajo. Alberto Marino insiste en subrayar que este parón forzado por los casos de coronavirus “nos cuadra justo en la mitad de la primera vuelta y no perjudicamos a nadie en ese sentido. Además, es algo lógico tanto por los chicos como por la afición que suele venir al campo y que seguramente estará más cómoda dentro de un mes que si va el domingo, cuando podrían aparecer nuevos positivos después de la fiesta del Día de Reyes”.