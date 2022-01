Lleva siete años dedicado al arbitraje tras haber sido antes jugador del Rugby Lalín, donde sus dos últimos años los compaginó con la tarea de impartir justicia. Santi Castro pasará en unos días a la historia del deporte del oval dezano por ser el primer juez auxiliar de la zona en estar en unas World Rugby Seven Series a disputar en Andalucía .

–¿Qué le parece la designación?

–Desde luego, es una oportunidad muy buena porque es la primera vez que las World Rugby Seven Series vienen aquí, a España, y cuando solicitaron aspirantes para poder estar en ellas me presenté, con tan buena suerte de haber sido seleccionado para estar en ellas.

–¿Qué equipos van a estar en la cita andaluza de este mes?

–Van a estar los mejores equipos del mundo. Hablamos de Nueva Zelanda, Sudáfrica o Inglaterra, entre otros. Se trata de lo bueno lo mejor.

–¿Contaba con la convocatoria?

–A principio de temporada ya nos dijeron y nos avisaron de que iba a celebrarse este torneo porque ya entonces estaba todo preparado para venir a España. Pidieron gente para poder estar en la cita y, como te digo, nos presentamos unos cuantos y me llamaron a mi entre los elegidos. Muy contento.

–¿Cuál será su cometido en estas series mundiales de La Cartuja?

–Los que vienen a arbitrar son todos colegiados internacionales, profesionales de este cometido de puntos como Inglaterra. Mi labor como asistente será estar en la zona de marca o como linieres en el fútbol. Seremos un apoyo para el árbitro principal de cada partido.

–¿Qué supone esta cita para un “abellón” de toda la vida?

–Tampoco me gustaría quedar como exagerado pero sí es cierto que para alguien como yo es un pasito más en mi trayectoria. Tampoco se trata del no va más pero sí es cierto que tras haber hecho una selección entre distintos árbitros de categoría nacional. Desde luego, es algo que nunca antes había estado en España y repito que se trata de una gran oportunidad.

–¿Se está preparando de alguna forma especial para el evento?

–Sinceramente, no me estoy preparando de forma especial. Sí es cierto que tenemos pensado viajar un par de días antes del inicio del torneo para Sevilla. Serán un par de jornadas de formación y, también, de reunión con los otros árbitros para ver cómo preparamos el torneo. Serán dos días muy interesantes en los que espero aprender de gente que lleva en esto mucho más tiempo que yo. Mi idea es llegar el jueves a la capital andaluza y durante todo ese día estaremos con el grupo de árbitros del campeonato.

–Supongo que conoce perfectamente a las selecciones que se enfrentarán en las series mundiales

–Por supuesto. Me gusta tanto el rugby que procuro seguirlas a todos porque da gusto verlas jugar. Yo lo que más he arbitrado fue rugby XV y esto es Seven, pero sí que estoy pendiente de todas ellas.

–¿Algún equipo predilecto para poder estar en el equipo arbitral?

–No sabría decirte. A nivel de Seven sobre todo con la que más disfruto viéndola jugar es el equipo de Fiyi porque es la nación por antonomasia del Seven. Son muy jugones y, además, son los actuales campeones olímpicos. La verdad es que son muy buenos jugadores.

–¿Tiene pensado su próximo reto como árbitro de rugby?

–Yo ahora mismo estoy en División de Honor B, en categoría nacional, y el paso que me queda es algún día dar el salto a División de Honor. De todas formas, y siendo honesto, tengo que decir que es complicado porque hay un grupo reducido de ocho árbitros que dedican sólo a División de Honor. Además, es gente que lleva muchos años y con mejor formación. Empecé a arbitrar muy tarde, con 33 años, y los hay que ascendieron con 23 o 24.