–¿Qué valoración hace de lo que va de temporada?

–Creo que el balance es positivo. Empezamos en una dinámica un poco irregular pero creo que cada partido vamos creciendo y con cada entrenamiento vamos mejorando. Este parón sin embargo no nos viene nada bien porque estábamos en una dinámica bastante buena. Ahora tocará retomar entrenamientos después del descanso de Navidad. Costará un poco volver a la rutina de dos o tres entrenamientos por semana pero lo haremos. Creo que ahora mismo estamos donde debemos estar. La clasificación no engaña. Nos queda un partido de la primera vuelta y si lo ganamos nos metemos ahí arriba. Hay que decir sin embargo que todo está muy igualado, así que no nos podemos despistar. Por lo que veo hasta ahora creo que podemos hacer una segunda vuelta chula para estar tranquilos y arrimarnos más a los puestos altos que a los bajos.

–¿Con qué se queda de lo que va de temporada?

–Me quedo con partidos que hicimos de un muy buen fútbol sala. Aquí lo que prima es el ganar pero hicimos partidos de mucho mérito contra rivales que tienen otro tipo de objetivos. Fuimos muchas veces superiores a ellos o por lo menos les plantamos cara dignamente.

–¿Y qué fue lo que no le gustó?

–Siempre hay cosas que mejorar. Los entrenadores buscamos la perfección en muchos aspectos del juego. Esa es una cuestión de trabajar más y de meter más horas de entreno, algo que no tenemos. Podemos mejorar un poco a la hora de ser regulares y de tener siempre una plantilla al completo para ser más equipo. En líneas regulares creo sin embargo que estuvimos a un buen nivel.

–Su llegada al banquillo supuso un cambio en la forma de jugar el equipo. ¿Cómo se van asimilando esas modificaciones?

–Todo cambio lleva su tiempo. No es llegar y que ya lo conozcan. Me gusta proponer mucho ataque posicional en mis equipos. En la primera vuelta fuimos protagonistas con el balón, teniéndolo más que los rivales. Según yo lo veo eso te va a ayudar a la hora de defender. Creo que el equipo lo ha cogido bien. Es un modelo que se nos adapta bien porque tenemos jugadores que encajan. Ahora nos queda seguir mejorando. Creo que la gente está contenta con el juego del equipo.

“El trabajo de la directiva es impresionante”

–Salían con el objetivo de la permanencia pero se han movido más en la parte media-alta de la tabla. ¿Cree que este equipo puede soñar con algo más?

–Los jugadores se merecen el premio de poder soñar. Confío plenamente en el equipo y creo que tenemos calidad para quedar entre los cuatro primeros. Por la primera vuelta que hicimos y los rivales que hay podemos estar ahí arriba. Lo primero sin embargo es amarrar la permanencia. Ese es el objetivo del club. Andará entre los 33 y los 36 puntos. Una vez logrado, lo que sea de ahí para arriba es para los jugadores. Saldremos a ganar hasta la última jornada, aunque tengamos la permanencia asegurada.

–Una pena la baja de Julio.

–Sí, fue una baja importante en el plano deportivo y humano. Es una persona del club, que estaba involucrada con la base. Fue un varapalo, pero hubo gente que dio un paso adelante. Eso es lo más importante.

–¿Encontró en A Estrada lo que esperaba?

–Totalmente. Cumplieron todas las expectativas que me dieron al fichar. El trabajo que hace esta directiva es impresionante. Estoy muy contento de estar aquí. Se trabaja muy cómodo.