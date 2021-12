El Club Deportivo Estradense se despide esta tarde, a las 16.00 horas, del año 2021 y de la primera vuelta recibiendo en el Novo Municipal al SD Sofán, un rival directo por la permanencia. El club recordaba ayer que para acceder al partido habrá que presentar el certificado COVID de pauta completa, la prueba negativa de PCR (máximo 72 horas), test antígenos (máximo 48 horas) o acreditar haber superado el coronavirus en los últimos seis meses.

En lo deportivo, Borja sigue de baja en los rojillos y tocados llegan a la cita Carabán, Martín Sánchez, Mella y, Vicente, en un choque que dirigirá el orensano Adrián Estévez y al que Alberto Mariano le tiene miedo: “Yo creo que es un partido trampa. Es el último del año, antes de las Navidades y contra el último clasificado después de hacer un buen partido y ganar fuera a un rival importante. A mí estos partidos me dan pánico porque tengo miedo siempre de que la gente no esté centrada. Llevamos insistiendo toda la semana en mostrarle a los futbolistas la importancia de este choque. Tenemos un bagaje pobre en casa que hay que mejorar. La afición también se merece ver al equipo hacer buenos partidos y ganar. Además, nos hace falta porque seguimos estando muy cerca de la zona caliente”, señala el entrenador rojillo.

Mariano concluye que el Sofán es “un rival que no está teniendo suerte esta temporada. Es un equipo que está llamado a sufrir en la categoría pero la puntuación no le hace justicia hasta ahora. Desde luego, no ha hecho las cosas como para tener solamente 6 puntos. En las dos áreas tiene problemas y seguro que viene a defenderse con uñas y dientes porque está en una posición en la que todos los partidos son finales. Espero un partido duro en el que si no eres capaz de abrir la lata, se nos complica. Los equipos que vienen a exponer un poquito más se nos dan mejor que los que se nos cierran”.