Desde el año 1996 al 2004, Patricia Rodríguez se convirtió en una de las grandes promesas del taekwondo español. La estradense fue 108 veces internacional con España, logrando la medalla de plata en la Copa del Mundo celebrada en Vietnam y siendo dos veces campeona de Europa. Ganó además en cuatro ocasiones la Copa del Rey y fue nueve veces campeona de España. A su retirada, forzada por una lesión de rodilla, dejó un currículo al alcance de muy pocos. Ahora y con 38 años, la estradense está de vuelta. Su oro en el Campeonato de España Máster es solo el comienzo de un camino que la llevará al Campeonato de Europa y al Mundial de Japón.

–¿Cómo fue ese regreso y esa victoria en un Campeonato de España?

–Fue un campeonato enorme, porque había un montón de categorías. Había desde los más pequeños hasta los máster, así que duró varios días y regresé bastante agotada pero muy contenta. Ahora tengo nuevos objetivos marcados, como son el Campeonato de Europa Máster por clubes en marzo, y el Campeonato del Mundo Máster en Japón, que estará entre mayo y noviembre. Dependerá de la pandemia.

–¿El oro era el objetivo?

–Sí, aunque realmente el objetivo es el Campeonato de Europa. Siempre me gustó tirar por lo alto. Me gusta tener objetivo ambiciosos para seguir avanzado. Ahora además tengo también el objetivo del Mundial, que coincide el mismo año, así que perfecto.

–Una pregunta que muchos se harán, ¿qué la llevó a volver a competir después de tantos años?

–Yo nunca dejé del deporte. He jugado al pádel, iba al gimnasio todos los días, hacía crossfit... Y coincidió que hace unos meses abrió en Pontevedra una escuela internacional, a la que vino un entrenador amigo mío de la selección de Valencia, Pedro Cardona. Es un entrenador muy reconocido a nivel internacional. Eso me animó a volver. Él se convirtió a partir de ahí en mi entrenador y lo hago además junto a Inés González Riveiro, una chica júnior de mi peso que también quedó campeona de España júnior. Eso me animó y me motivó mucho porque me recuerda a cuando yo comencé a competir. Esa motivación, unida al hecho de mantenerme en forma, fueron las que me llevaron a volver. Ahora además tengo a mis compañeros del POLC Internacional Galicia que me están arropando al cien por cien.

–¿Le ha costado recuperar sensaciones?

–La verdad es que no. Ahora mismo estoy entrenando todos los días y con un entrenador muy bueno. Así es más fácil. Puede que al principio tuviese un poco de nervios pero, una vez que ya estaba entrenando en serio y a tope, no me costó mucho.

–¿Ha cambiado mucho el taekwondo de su época en la élite hasta ahora?

–Sí que ha cambiado mucho. Ahora podría decir que el taekwondo es más justo. Ahora están los petos electrónicos. Antes dependías de los cuatro árbitros que estaban en el tapiz. Tenían que ver el punto tres de ellos. Ahora es todo electrónico. El de antes era un taekwondo más espectacular. El del ahora diría que es más justo.

–¿Cómo recuerda aquellos ocho años antes de su retirada?

–Fueron increíbles. Viajé por todo el mundo, estaba con la selección española sénior y formaba parte del equipo olímpico español. Fueron años buenos, de grandes resultados. Además, están las amistades que hice y que sigo manteniendo. Son apoyos que siguen ahí.

–Debió ser un poco locura.

–La verdad es que sí que fue una locura. Imagina verte en Japón, Corea, México, Holanda, Bélgica... Iba a muchos sitios y con buenos resultados. El ser un deportista de élite te da grandes experiencias.

–Y todo ser torció por una lesión.

–Sí, me rompí la rodilla y no fui capaz de superarlo. Me pudo la lesión por encima de la cabeza. Tenía el campeonato de Europa en 2004 y no pude salir. La Olimpiada venía en verano, así que salí en la Copa del Rey. La gané, pero con sacrificio. No podía seguir.

–Sería duro especialmente perderse esas Olimpiadas cuando estaba tan cerca.

–Claro. Cuando quedé subcampeona de la Copa del Mundo, en la que está lo mejor de los mejor, fue cuando vi las opciones de poder ir a la Olimpiada. Además, venía ganando todos los campeonatos en peso olímpico desde el año 2000, como el Campeonato de Europa en Madrid o la Copa de España. Pero no pudo ser.