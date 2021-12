La contundente victoria en Santa Mariña ha llenado de moral el vestuario de un Club Deportivo Estradense que tiene por delante esta semana una serie de compromisos cruciales para su futuro. Alberto Mariano se mostraba ayer satisfecho con el trabajo de los suyos, en especial, de los anotadores en el partido frente al Choco, donde volvieron a reencontrarse con el gol. En este sentido, el entrenador rojillo manifiesta estar “muy contento porque tres futbolistas de arriba que estaban muy bloqueados y todavía no habían tenido esa suerte pues metieron. En el caso de Piñeiro, son los primeros goles que consigue, Edu también y Juanín marca el segundo de cuenta particular. Son chicos que para nosotros si están bien tienen que estar determinantes. Ojalá empiecen a tener esa confianza y esa suerte que tienen los delanteros para que las ocasiones que generamos acaben más en gol como pasó en Redondela”.

En cuanto a la valoración del choque del pasado sábado, Mariano considera que “en líneas generales estuvimos bien. Yo creo que sufrimos innecesariamente por ese gol que nos meten al principio de la segunda parte pero estoy contento con el trabajo de los chicos y, evidentemente, por el resultado.” El técnico también es consciente de que tampoco hay tiempo para poder celebrar lo conseguido este fin de semana porque este miércoles regresa la competición. Recuperación El Estradense no dispone de mucho tiempo para poder afrontar el choque frente al Ourense CF de este miércoles en el Novo Municipal. En cuanto a lo que depara el calendario, Alberto Mariano insiste en señalar que “yo creo que todos los partidos de casa son los que van a decidir donde vamos a estar.” Y adelanta que hasta la hora del próximo encuentro “lo que haremos es recuperar y a ver qué pasa con Borja, que tuvo un pisotón en el pie y tiene muy difícil llegar. Seguramente Brais Calvo también”. Alberto Mariano centrará sus esfuerzos en la recuperación física de sus futbolistas y, también, en un somero trabajo de pizarra para poder deshacerse de los de la capital de As Burgas. “Hay que preparar bien el partido del Ourense porque tiene un sistema muy definido y vamos a trabajar las situaciones que vamos a ver en el campo y poco más. Más que nada será un trabajo táctico porque psicológicamente no podemos porque no hay tiempo material”, apostilla el responsable del vestuario de un Estradense quiere repetir éxito ante los suyos.