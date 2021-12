Una jueza entre 30 hombres

Marta Varela Fernández no quiere considerarse una pionera porque recuerda que “por lo que estuve investigando, hace mucho tiempo hubo una chica que creo que se llamaba Paloma que fue la primera en arbitrar un partido masculino. En División de Honor o en ligas nacionales es más común. Lo que es bueno”. Con todo, esta estudiante de Derecho y jugadora del Coreti es pues la segunda mujer en pitar en la categoría sénior masculina del rugby gallego. El encuentro Os Ingleses-Barbanza del pasado día 21 de noviembre ya está escrito con letras de oro en el rugby regional porque la dezana Marta Varela fue la encargada de impartir justicia.

Varela recuerda que “hace cuatro años hice el curso de arbitraje de nivel 1 y como a mi me gusta mucho el rugby, y quieres aprender, qué mejor que saber el reglamento y cómo se interpreta”. La jugadora del Coreti Rugby Lalín también explica que “me di cuenta de que esto del arbitraje es inmensamente complejo y yo lo comparo con lo de aprender a conducir”. Tras superar las pruebas de resistencia obligatorias para entrar a formar parte de la nómina de colegiados, la lalinense hizo sus pinitos en las categorías inferiores. “Te mandan a pitar con los niños de categoría Sub 14 para que vayas aprendiendo. Somos muy pocos árbitros en toda Galicia y yo soy la única chica en la Liga Regional. Apostaron por mi dándome partidos poco a poco porque hace falta gente”, añade.

Su estreno no estuvo exento de nervios. Marta Varela reconoce que “en mi primer partido sénior en Fontecarmoa lógicamente iba muy nerviosa porque un duelo sénior es mucho más exigente, con jugadores en el campo que sabrán más que tú. Intenté hacerlo lo mejor posible y me di cuenta de que estoy en pleno proceso de aprendizaje”. En este sentido, confiesa que “tengo errores de colocación y tengo que trabajar sobre eso”, algo comprensible en una debutante.

“Me trataron muy bien en un partido que ya estaba decidido quién ganaba antes de jugarlo porque fue un 94-0 para Os Ingleses. Por eso me mandaron también porque era un buen partido para estrenarse.”, afirma. Y desvela la anécdota sobre “uno de los jugadores, que me preguntó si me tenía que llamar señor o señora. Le dije que me llamara señora y que eso fuera lo peor que me llamase durante el partido. Fue algo muy gracioso pero todos me respetaron en todo momento porque en eso el rugby es espectacular”. El próximo partido en el que ejercerá de jueza será mañana, en el campo de Lagoas-Marcosende, para pitar el Universidade de Vigo-Rías Baixas de categoría Sub 18. Marta Varela quiere seguir aprendiendo como árbitra colegiada.

Marta Varela Fernández juega normalmente de “8”, o de tercera línea, en el Coreti femenino. Esta lalinense de pura cepa lleva con orgullo su condición de “abellona”, aunque reconoce que lo del arbitraje le tira cada vez más. Varela no es sólo una pionera en este aspecto deportivo porque, aunque el deporte del oval siempre se ha relacionado en España con estudios técnicos como Arquitectura o Ingeniería, ella se ha decantado por la abogacía. De hecho, espera poder finalizar este mismo año sus estudios de Derecho puesto que se encuentra en el último año de la carrera. “En las abellonas hay un poco de todo”, apostilla sobre la formación y los trabajos de sus compañeras de vestuario en Lalín. Porque ella es, ante todo, una “abellona”.