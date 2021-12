Después de dos años sin carreras populares en el Concello de A Estrada, el departamento de Deportes ha anunciado el regreso de la San Silvestre, una carrera lúdica no competitiva que se celebra el día 31 de diciembre para despedir el año y que en este 2021 alcanza su undécima edición. La última edición de la Silvestre se organizó en el año 2019, mientras que en el 2020 se llevó a cabo una carrera virtual debido a la situación sanitaria. Desde el Concello aguardan que la vuelta de la San Silvestre sea un primer paso para volver a la normalidad deportiva en las carreras pedestres en el ayuntamiento de cara al año 2022.

En el reglamento está detallado el protocolo de esta prueba, que se adapta la situación actual a nivel sanitario, con unas bases pensadas especialmente para evitar las aglomeraciones. El centro neurálgico volverá a estar en la plaza del Concello, aunque en esta ocasión estará condicionada por la pista de hielo. Esto obligará a llevar las carreras hacia la calle Serafín Pazo.

Las carreras arrancarán a las 17.00 horas con las competiciones para los más pequeños, con diferentes distancias adaptadas a cada edad. En torno a las 17.30 se dará la salida de la carrera sénior, con una milla por delante hasta terminar en una meta ubicada en la calle Calvo Sotelo. Será cerca de una milla de recorrido. En esta edición sin embargo se han tomado medidas para que los corredores no se agrupen. Una de ellas es la creación de un recorrido lineal, y no uno con dos vueltas a un circuito como se hacía tradicionalmente. De esta manera se evitará que haya corredores doblados. Además, las salidas se realizarán en diferentes cajones de 50 personas, con 20 segundos de separación entre ellos. En el caso de los niños, los cajones serán de 25 corredores. Además, no habrá ningún tipo de avituallamiento al finalizar la prueba, ni la tradicional chocolatada que era característica de esta prueba. Los sorteos de regalos tampoco serán en el mismo día, sino el día 3. Habrá también que correr con mascarilla.

Como todos los años, esta carrera servirá para ayudar a la campaña de Navidad de Cáritas A Estrada. Por ello, para participar es necesario aportar como mínimo como kilo de alimentos no perecederos. Desde la organización han avisado sin embargo que la carrera podría suspenderse en el supuesto de que la situación sanitaria empeorase. En ese caso los alimentos recogidos se entregarán a Cáritas y los participantes podrán recoger igualmente la camiseta conmemorativa de esta prueba. Además, se realizarán igualmente los sorteos de regalos entre los inscritos.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en el enlace: https://eventos. emesports.es/ inscripcion/ xi-milla-sano-silvestre-estradense/ inscripcion_datos/ El plazo de inscripción se abre hoy a las 12.00 horas.