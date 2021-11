El Estradense continuará una jornada más metido en puestos de descenso a pesar de haber hecho méritos para acercarse a la zona tranquila. Los rojillos firmaron ayer el que pudo ser su mejor partido de la temporada en el Municipal de A Estrada y lo hicieron ante un rival, el Polvorín, que llegaba como segundo y claro aspirante al ascenso. El filial se encontró sin embargo con un partido incómodo y que se movió siempre al ritmo del Estradense. Cuando los lucenses ya daban por bueno el empate, llegó la jugada que terminó castigando la falta de puntería de los rojillos (0-1).

El equipo de Alberto Mariano se hizo con el mando del partido desde el inicio. Los rojillos firmaron una gran primera parte en la que solo les faltó el premio del gol. Bien en la presión y en la creación, poniendo toque y pausa y explotando las subidas de los laterales. Ese planteamiento les regaló numerosos disparos desde la frontal y centros sin rematador claro. La más clara estuvo en las botas de Borja, que se plantó solo ante el Brais tras un pase de Edu, pero el meta sacó su disparo en el mano a mano. El alto ritmo de los locales maniató por completo a un Polvorín solo se acercó en un par de ocasiones a la portería de Coke.

La segunda parte comenzó con acoso local, con ocasiones para Edu, Borja y Mella. Con el paso de los minutos, las fuerzas comenzaron a abandonar al Estradense. El Polvorín quiso dar un paso al frente, pero se encontró con varias contra peligrosas. En una Brais Calvo disparó al larguero. En otra Edu, no definió en el mano a mano con Brais y su rechace no lo logró aprovechar Juanín bajo palos. En el tiempo de descuento, y con el Estradense quemando naves, llegó la jugada clave. Una falta colgada por el Polvorón desde la medular acabó en un barullo en el área y en el tanto de Rojo. Era la úlitma jugada del partido.