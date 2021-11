El Estradense recibe hoy a partir de las 17.00 horas al Polvorín en un partido entre dos equipos en situaciones contrarias. Tras su derrota ante el Viveiro, los rojillos han caído a la antepenúltima posición con once puntos en once partidos. El filial del Lugo por su parte es segundo en la tabla con 24 puntos y solo una derrota en lo que va de liga. Alberto Mariano situó a los lucenses como un equipo llamado a pelear por el ascenso. “Es un filial con mucho talento y que, como les dejes, te fulminan. Sin embargo, también tienen sus errores. Nuestro objetivo es conseguir que no se sientan cómodos con el balón y no cometer errores”, afirmó. En cuanto a la clasificación, reconoce que su situación no es de emergencia pero sí es un poco preocupante. “Me duele porque fueron los partidos contra los rivales directos los que nos colocaron ahí”. Los rojillos cuentan con todos sus efectivos para este partido.

Primera Autonómica El Lalín recibe hoy a partir de las 17.00 horas en el Manuel Anxo Cortizo al Ribeira. Los rojinegros llegan a la séptima jornada con un triple empate en cabeza junto al Flavia y al Unión de Rianxo. En esta ocasión se miden a un rival que es sexto. El colista Agolada por su parte juega en casa a la misma hora contra el Esclavitud. Los de Pichel buscan su primera victoria. El Cruces vive su jornada de descanso.