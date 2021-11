El Estradense cuenta desde hace dos semanas con un nuevo refuerzo, cuya incorporación ha llegado dos meses más tarde de lo deseado. Se trata del jugador caldense, Raúl Gómez Martiñán, un mediocentro de 19 años que llega procedente del Fabril. La historia del Estradense con el joven jugador se inició el pasado mes de septiembre, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo para su fichaje. En el último momento sin embargo, el Dépor negó la baja al jugador, que no pudo desligarse del equipo hasta hace dos semanas. A pesar de tener la plantilla cerrada, el Estradense le ha abierto las puertas, de momento con ficha del filial.

“En septiembre quisimos cerrar mi incorporación y ya estaba todo hecho. Yo tenía muchas ganas de venir porque ahora estoy estudiando en Santiago y tengo clases por las mañanas y no podía ir a los entrenamientos del Fabril”, recordó ayer el jugador de Caldas, a quien pilló por sorpresa la decisión del Deportivo de no dejarlo salir. “Me incorporé a los entrenamientos pero tenía muchos problemas para entrenar y estaba fuera de la dinámica. Al final, hace dos semanas, me dieron la baja”.

Raúl tenía claro su deseo de fichar por el Estradense, a pesar de que equipos como Silva, Noia o Arzúa intentaron incorporarlo. “Este es un equipo que conozco, tengo amigos aquí y me queda cerca de casa”, argumentó. Tras varios meses sin competir, el Estradense ha decidido por el momento hacerle ficha del equipo B para que pueda jugar y recuperar ritmo de competición. El domingo debutó con el filial, anotando un gol. Raúl sin embargo se entrena con el primer equipo, al que se espera se sume a todos los efectos en unas semanas. “Hay mucha competencia. Yo vengo de un equipo con muchos chavales y aquí aprendo cosas en cada entrenamiento”. Raúl formó parte la temporada pasada del equipo juvenil del Dépor que se proclamó campeón de España.

Mariano: “La lectura del partido es positiva pero todavía quedan cosas que mejorar”

El Estradense consiguió el pasado domingo una importante y clara victoria por 4-1 contra el Noia que le permite tomar aire en la clasificación. El entrenador de los rojillos, Alberto Mariano, se mostró contento con resultado, aunque reconoce que también se vieron cosas a mejorar en su actuación. “La lectura del partido es positiva pero todavía nos quedan cosas que mejorar. Lo bueno es que logramos desbloquearnos, que supimos remontar, que marcamos cuatro goles y estuvimos bien a balón parado. Lo negativo sería ese gol encajado en el primer minuto y las vigilancias defensivas. Nos siguen haciendo daño con muy poco. No podemos dejar que bajen un balón largo y descarguen con tanta facilidad”, argumentó. “Es cierto que ganamos con claridad y que incluso pudimos marcar algún gol más al final pero como entrenador no puedo dejar que los cuatro goles que marcamos me nublen y me impidan ver los fallos”. Mariano considera que el Estradense sigue “en una situación delicada” a pesar de la victoria y señaló como clave el partido contra el Viveiro, otro rival directo en la pelea por la permanencia. El entrenador compostelano también valoró positivamente la incorporación del joven Raúl Martiñán. “Es un jugador que encaja en el perfil que buscamos. Es joven, de la zona y viene con hambre. Hizo además todo lo que estaba en su mano para venir al Estradense”.