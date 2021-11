La expedición del Disiclín Balonmán Lalín se encuentra desde ayer en el archipiélago canario para disputar es tarde a las 18.30 horas (hora local) su partido de la octava jornada frente al Balonmano Ingenio de Gran Canaria. En el avión que trasladó a los rojinegros viajó una expedición con la única baja de Pachi y los descartes de Miguel García y Xabier Crespo, que hoy jugarán con el Proquideza Balonmán Loriga de la Segunda Autonómica. Los del Arena afrontan un encuentro pitado por la dupla canaria formada por Víctor Rodríguez y José Carlo Palenzuela, que huele a División de Honor Plata por la calidad de los dos planteles.

Cacheda manifestaba desde Lavacolla que “la semana fue bastante bien y el equipo está con ganas de afrontar un encuentro del nivel que es y de lo que requiere un enfrentamiento de este tipo contra un equipo que está muy fuerte y que en Canarias todavía no conoce la derrota”. El técnico del Disiclín recalca que “ellos tienen una plantilla muy completa y bastante experimentada. Yo por los vídeos y lo que he podido hablar con entrenadores de equipos que ya se enfrentaron a ellos me dicen que son de las mejores plantillas de la competición”. Y añade que el conjunto entrenado por Alexis Herrera “es un equipo que cuenta con veintipico fichas incluidos los jugadores del filial. Además, más o menos van entrando todos dependiendo del partido. Cuentan con la experiencia de jugadores de Asobal, como Pepe Novelle, y también experimentados en la categoría, como Abián del Cristo, que la temporada pasada y hace dos fue de los máximos goleadores de la categoría”.

En cuanto a los suyos y la labor realizada para afrontar el choque de esta tarde en las Islas Canarias, Pablo Cacheda desvela que “trabajamos mucho en lo que es nuestro juego, en seguir mejorando. Al final, un poco a nivel defensivo en función de lo que vaya planteando el rival.” En este sentido, el técnico visitante reconoce que el encuentro de hoy “se acerca mucho a lo que es un partido de los de División de Honor Plata, con un nivel muy alto, con muchos cambios y rotaciones, y un ritmo de partido también muy alto”. Y subraya que “trabajamos mucho en el repliegue, en el contragolpe e ir mejorando esas facetas” para no verse sorprendidos esta tarde en el Pabellón Municipal Pedro Padilla de Ingenio.

Los dos equipos están separados por un solo punto en la clasificación provisional después de la victoria lalinista sobre el Seis do Nadal y la de los canarios en Ribadavia.