–¿Cómo está viendo el inicio de temporada del Estradense?

–Está siendo un inicio complicado. Diferente a cómo pensábamos o a cómo todos queríamos pero creo que es más negativo en cuanto a resultados que en cuanto a juego. Es cierto que las buenas sensaciones no dan puntos pero si que nos animan a seguir trabajando para revertir lo antes posible esta situación.

–¿Qué considera que les está faltando o fallando?

–Seguramente un poco de todo. Cometemos errores que nos están penalizando más que a nuestros rivales o que en otras temporadas. Seguramente, en los últimos metros no estamos teniendo el acierto suficiente, tanto a la hora de tener calma para dar ese pase final como a la hora de finalizar. Si materializásemos más goles, esos errores atrás se notarían menos.

–Analizando números con respecto a la temporada pasada destaca precisamente esa falta de gol.

–Sí, pero creo que se trata de intentar hacer lo que hicimos la pasada temporada desde la mitad para delante. Tenemos que intentar frenar la sangría de goles en contra. No puede ser que para ganar un partido tengamos siempre que meter tres goles. Así se van a ganar pocos partidos. Todo pasa por frenar esos goles en contra y, partir de ahí, vendrán los resultados.

–¿Cree que les puede pesar la sombra de su gran temporada pasada?

–No, no creo que ese sea el problema. Los resultados del año pasado nos tienen que servir para darnos cuenta de que podemos hacer cosas muy buenas. Independientemente de eso, debemos darnos cuenta de que el fútbol tiene muy poca memoria. No podemos vivir de lo que se hizo la temporada pasada. Lo que cuenta es lo que haces semana a semana. Nosotros estamos trabajando y sabemos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, que hay que hacerlo para que esto mejore. No tengo ninguna duda de que terminaremos sacando esto adelante.

–Sobre el campo tampoco cambiaron grandes cosas en cuanto a la forma de jugar con respecto al año pasado.

–Es cierto. La propuesta es muy parecida a la del año pasado pero los rivales también juegan y mejoran. Lo importante sin embargo es centrarnos en nosotros y en mejorar nosotros. La competencia dentro del equipo es buena y cada día entrenamos mejor.

–¿Percibe nerviosismo por el mal comienzo?

–No estamos nerviosos pero sí es normal que estemos preocupados o que tengamos una cierta atención porque si no conseguimos puntos las cosas se van a complicar. Cuando te metes abajo con una dinámica negativa es más complicado escalar hacia zonas más tranquilas.

–Vienen ahora dos jornadas importantes a corto plazo.

–Sí, son dos partidos de nuestra liga. Desde el inicio de temporada nuestro objetivo es salvarnos y creo que tanto Noia como Viveiro son rivales de esa liga. En estos partidos nos jugamos más que tres puntos. Por eso tenemos que pedirle a la gente que nos ayude este domingo. Ojalá se puedan acercar muchos al campo porque es un partido muy importante para nosotros.

–Siempre que no se ponga nerviosa la afición.

–Creo que la afición va a estar a la altura. Todos somos conscientes de que estamos en una posición que no queremos y que es importante que nos apoyen y que nos ayuden a sacar resultados. No creo que con pitos o poniéndonos nerviosos vayamos a ganar. Los resultados llegarán si todos vamos de la mano y vamos en la misma dirección.

–¿Cómo está siendo su temporada a nivel individual? Sigue siendo un fijo para Alberto Mariano, tanto en la medular como en el lateral.

–El míster es quien decide y yo estoy al servicio del equipo. Lo que quiero es jugar, como el resto de compañeros, y entreno todo lo que puedo para ser de la partida los domingos. Me encuentro bien y con fuerzas, así que mi trabajo es ponérselo difícil al míster y que sirva de competencia a los compañeros.