Buenas noticias para el Disiclín Balonmán Lalín. Las pruebas realizadas hoy al lateral izquierdo Pachi descartan la rotura de fibras en el isquiotibial. El propio jugador explica que "no se aprecia rotura ninguna y sólo aparece un edema", por lo que se descartaría una lesión de larga duración. El rojinegro muestra su deseo de regresar a los entrenamientos con el resto del grupo la próxima semana para poder estar disponible en la visita del Lanzarote al Lalín Arena.

Cabe recordar que el propio técnico del Disiclín, Pablo Cacheda, no se mostraba nada optimista este lunes indicando que “todo va a depender del tamaño de la rotura, aunque las sensaciones era de que rompiera. Yo creo que dos semanas, quince días, no se los quita nadie. A partir de ahí, todo va a depender de las dimensiones de la rotura”. Afortunadamente, la ciencia no le ha dado la razón y si todo va bien, Pachi estará recuperado para el próximo partido en casa de los lalinistas.