La última jornada dejó en el Arena al Disiclín Balonmán Lalín, además de los 2 puntos, la lesión del lateral izquierdo Pachi, cuyo alcance está todavía por determinar. De todas formas, el técnico Pablo Cacheda no era ayer optimista al respecto: “Fue la mala noticia del sábado. Tiene una pinta fea porque parece ser que rompió fibras en el isquiotibial. A falta de la prueba oficial, seguro que no estará para este fin de semana”. Cacheda añade que “todo va a depender del tamaño de la rotura, aunque las sensaciones era de que rompiera. Yo creo que dos semanas, quince días, no se los quita nadie. A partir de ahí, todo va a depender de las dimensiones de la rotura”. El propio jugador permanecía ayer a la espera de poder realizar las pruebas médicas que determinen la longitud de la rotura. Pachi se mostró esperanzado pero sabiendo que lo suyo podría alargarse desgraciadamente en el tiempo.

En cuanto a la valoración del papel de los más jóvenes en el partido frente al Magope Seis do Nadal, Pablo Cacheda recuerda que “ya llevan un par de semanas haciéndolo bien. El otro día en A Cañiza Pedro y Juan estuvieron muy bien, y Javi suele ser bastante efectivo también. Además, a nivel defensivo también están entrando bastante y estoy muy contento con ellos. Es cierto que el sábado fueron los que probablemente mejor estuvieron”. El entrenador indica que todos ellos “son los que más mérito tienen que hacer todos los días para tener minutos. Se permiten menos relajaciones que el resto”.

En cuanto al regreso de José, Cacheda explica que lo vio “un poco fuera de ritmo pero creo que es algo muy normal después de más de un año lesionado. Lo positivo es que pudo acumular diez minutitos de juego, que sus sensaciones no fueron malas el tiempo que estuvo en pista y que pudo completar todo ese tiempo sin problemas”. Como siempre pasa en este tipo de lesiones de larga duración, en el seno del Disiclín se congratulan de que José pudiera volver a jugar recuperando sensaciones por encima del natural miedo a recaer. Además, Martín Losón podría regresar esta semana al trabajo siempre que su maltrecho dedo se lo permita.