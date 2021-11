La ley de Murphy del CD Estradense

Alberto Mariano explicaba ayer la particular ley de Murphy que desde hace varias jornadas al Club Deportivo Estradense, y que se volvió a repetir en A Madalena, donde los suyos arrancaron un punto con uno menos delante del Racing Villalbés: “Yo creo que hicimos el mejor partido de la temporada pero es difícil que nos pasen tantas cosas como nos pasaron ayer (por el domingo). Que nos anulen un gol, que nos hagan otro en falta, que nos expulsen a un tío, que empatemos con diez, que remontemos dos veces y que aún así no ganemos pues es complicado”, asegura el técnico de los rojillos.

El responsable del banquillo de los de A Estrada insiste en señalar que “nos está pasando de todo. La pena es que lo que hacemos no se traduce en 3 puntos y es algo que nos ha pasado este año un par de veces, aunque no tan exagerado como el domingo. Hay que asumirlo”. En este sentido, Mariano defiende a capa y espada la labor de sus jugadores, aunque no hayan conseguido una merecida victoria porque recuerda que “yo lo digo siempre, si los chicos me hacen eso los voy a defender. Con el partido que hicieron en Vilalba hay que animarlos porque se ha producido un cambio de dinámica en el sentido de que hemos remontado dos veces y superado una situación adversa en un buen campo contra un muy buen equipo. Hicimos todo lo que había que hacer para haber ganado pero no se pudo”.

El entrenador del Estradense quiere enviar un mensaje dentro de lo que cabe optimista a toda la afición cuando destaca que “ya sé que no hemos ganado pero me encantó el equipo. Tengo que defender a estos futbolistas tanto como los que salieron de inicio como los jugaron después yo creo que hicieron muy buenas cosas. Hemos encajado dos goles y no sabemos exactamente cómo. Haciendo partidos como el de Vilalba tenemos que ganar”.

Por último, el técnico del cuadro rojillo lamenta transitar por la zona complicada de la tabla subrayando que “tenemos que salir de donde estamos en la clasificación, que para mí es absolutamente irreal. La situación es la que es y a ver si somos capaces de empezar a contar de 3 porque ahora nos tocan partidos contra gente de nuestra liga y eso va a decidir en que situación nos vamos a mover durante el año”. El próximo test, en casa, ante el Noia.