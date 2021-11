El Choco no pudo mantener su buena línea de las últimas semanas y sumar su cuarto partido sin perder al caer en la visita del líder a Santa Mariña, en un choque que se definió desde el punto de penalti. Porque tras desperdiciar ambos equipos una pena máxima fue Pablo Rey el que consiguió acertar desde los once metros para mantener el liderato. Los pupilos de Juan Amoedo se hicieron pronto con el control de la posesión y las cosas parecían ponérsele muy bien al cuarto de hora cuando el colegiado señalaba por primera vez el punto de penalti por un derribo sobre Félix. Pero Marcos Souto adivinó la intención del propio Félix para detener su lanzamiento y evitar el tanto. Fue la ocasión más destacada de una primera mitad con mucho respeto entre ambos equipos y sin apenas llegadas a las áreas. Al poco de reanudarse el choque fue Pablo Rey el que dispuso de un penalti para adelantar al Somozas pero su lanzamiento se fue fuera. Los visitantes estaban más entonados y Cortegoso, con una buena doble intervención, evitaba que se adelantaran en el marcador. Pero nada pudo hacer el meta del Choco en el segundo intento de de Pablo Rey desde los once metros, tras un nuevo penalti cometido en esta ocasión por Rancaño. Con el partido casi finalizado, Félix dispuso de un mano a mano ante Marcos Souto para rescatar un punto pero su disparo se marchó fuera.