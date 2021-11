Christian Costoya se quedó ayer con la miel en los labios en el emblemático Trofeo delle Industrie que se celebró en el kartódromo South Garda situado en Lonato. El piloto silledense del Parolin Motorspor SRL acabó fuera de la final después de forzar un complicado adelantamiento en el octavo giro de la prueba. La falta de caballos en el karting del trasdezano y el ímpetu de sus rivales, sobre todo los locales, en la carrera definitiva hicieron que Costoya terminara tirando la toalla después de haber sido el más rápido en los cuatro días de la competición transalpina más prestigiosa.

En el entorno del joven piloto de Silleda se lamentaron por lo sucedido indicando que “las finales son así y si no tienes motor hay que tirase con todo en las curvas. Vas con el agua al cuello”. Reconocen que Christian Costoya “se fue de la pista forzando un adelantamiento y manchó las ruedas de tierra. Se vio claramente que iba dando bandazos para limpiarlas rápidamente pero es fácil que te pasen diez en un suspiro”. También señalan que el piloto “en el warm up ya veía que no tenía ritmo como en días anteriores a medida que la pista va cogiendo goma. Christian pierde tiempo, un problema que hace tiempo que aparece y que no terminan de solucionar”. La falta de motor y de agarre hicieron que Costoya llegase con 4 décimas por debajo de sus rivales en el Top 5 a la jornada definitiva del Trofeo delle Industrie transalpino.

A pesar de todo, el silledense de Parolin protagonizó una fantástica prefinal, en la que se descolgó un poco y fue remontando hasta ponerse primero aguantando la presión hasta la última vuelta del italiano Iacopo Martinese. El local se la jugó en la última vuelta después de varios altercados con el de Silleda para finalmente hacerse con la victoria en la última curva de la carrera.

En la gran final el piloto trasdezano salió segundo y pudo aguantar el pase por la primera curva sin perder muchas posiciones. La falta de motor hizo que la salida no fuera todo lo buena que necesitaba y fue cayendo hasta la sexta plaza en los primeros instantes de la carrera. Christian Costoya fue escalando poco a poco posiciones mientras en el grupo de cabeza pronto se vio que el título era cosa de Martinese o del sueco Elliot Kacynski. El español de Parolin llegó a ser tercero, aunque carecía de ritmo debido a que los demás participantes adelantaban aprovechando el agrupamiento de pilotos por rodar más lento.

La debacle para el trasdezano llegó precisamente cuando se encontraba tercero y rodaba en la séptima vuelta de las diez previstas por la organización. Un adelantamiento al límete le forzó a salirse por la tierra del trazado de Garda, manchó las ruedas y eso hizo que perdiera posiciones rápidamente. Costoya hizo gala entonces de su destreza y se puso a zigzaguear para limpiar sus neumáticos mientras le sobrepasaban hasta una decena de rivales. Después, en un intento por progresar se vio envuelto en más incidentes que terminaron echando por tierra todas sus opciones en la competición.

Mala salida