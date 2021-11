Costoya corre en Lonato el Trofeo delle Industrie 2021

Christian Costoya hará realidad este fin de semana en Italia otro de sus sueños. El joven piloto silledense del equipo Parolin disputará el mítico Trofeo delle Industrie, que tendrá lugar en el circuito lombardo de Lonato. Sin embargo, la fuerte lluvia caída el miércoles sobre el trazado transalpino deslució el estreno del trasdezano en una cita que este año cumple sus bodas de oro dentro del calendario internacional. Costoya volverá hoy a subirse a su monoplaza para un warm up, una sesión de clasificación y dos eliminatorias. El programa se completa mañana con otro warm up y tres eliminatorias. Y el domingo con el último warm up, la prefinal y la gran final. El de Silleda parte con opciones de estar entre los mejores en un circuito que conoce a la perfección.

El Trofeo delle Industrie está considerado como la competición de karting más antigua del planeta. Organizado por Parma Karting, es para muchos especialistas el evento más relevante de la historia de este deporte. Entre los muchos protagonistas que comenzaron su carrera formando parte de él, son varios los que se han convertido en grandes nombres del deporte en las principales fórmulas de automovilismo.

Todo comenzó en el año 1971, a instancia del mecenas del Kartódromo de Parma, Umberto Pellegrini, un propietario de la pista emprendedor, que lo puso en marcha en la región de Emilia, una zona que durante muchos años fue el punto neurálgico del karting internacional, con la organización de innumerables campeonatos italianos y europeos.

Campeones de F1

En 1999, el Trofeo delle Industrie recibió a un buen grupo de futuros campeones de Fórmula 1. Lewis Hamilton y Nico Rosberg lo corrieron en ICA, Nico Hulkenberg y Sebastian Vettel se sumaron en la categoría Júnior, además de Robert Kubica en la Fórmula A. Hamilton fue el más rápido en la categoría ICA, mientras que Vettel fue tercero en Júnior. Además, el asturiano Fernando Alonso también formó parte de la parrilla de la competición en 1995. Entre estos, tres pilotos se convertirán después en campeones del Mundo de Fórmula 1: Fernando Alonso (2005-2006), Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017 y 2018) y Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013). Costoya quiere seguir su estela a partir de este fin de semana en Brescia.