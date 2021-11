–Tres victorias en tres partidos. Su comienzo de temporada no pudo ser mejor.

–De momento no hay queja. Mientras ganemos, todo va bien. Lo único malo que tenemos son las lesiones pero por el resto creo que va fantástico. Podríamos estar jugando mejor, que seguramente sería lo que te diría el entrenador si le preguntas, pero lo importante es seguir sumando, ganando y recuperando a los lesionados.

–Venían de más de año y medio sin jugar e incluso el entrenador había avisado de la necesidad de recuperar ritmo de competición, ¿les sorprende su buen inicio?

–Es cierto pero creo que se nos están notando los meses que estuvimos trabajando. Solo lo pudimos hacer unos pocos, los de A Estrada, Marcos, Juanma, Pepe... aunque fuese con las medidas que había en cada momento, sin pase o con entrenamientos de cuatro, tres o cinco, creo que ayudó en temas como el tiro o en técnica individual. Igual los de Santiago pudieron tener más problemas al empezar pero creo que en un par de semanas estaban a tope. La gente tenía muchas ganas de volver y eso se nota a la hora de entrenar y en la pista. Es bonito poder volver a jugar todos juntos.

–Parece que siguen la línea de hacer dos años, con una temporada espectacular en la que terminaron siendo campeones.

–Sí, fue una pena lo de ese año, que se cortó a la mitad. Este año intentaremos volver a pelear arriba de nuevo. Iremos partido a partido buscando mantener esa buena racha. Estamos en un buen momento de juego y entrenamientos. Eso se notó ese año, en el que acabamos de campeones. Fue con una sensación agridulce pero no se nos puede reprochar nada. Hicimos lo que teníamos que hasta que pudimos.

–¿Ve al equipo peleando de nuevo arriba?

–Ahora mismo no sé cómo están el resto de equipos. Veo lo que tenemos nosotros y creo que podemos competir con cualquiera. Si nos respetan las lesiones y mantenemos el bloque podemos estar ahí. Creo que la gente ya vio lo que hicimos hace dos años. Ya no es la Estrada de años anteriores. Ahora los rivales nos tienen algo más de respeto. Eso puede jugar a nuestro favor o en contra pero demuestra que somos un equipo a tener en cuenta.

–¿Qué considera que cambió en estos años?

–Los principales cambios fueron el ritmo y el estilo de juego. David introdujo cambios en esta nueva etapa, contando además con las nuevas piezas que llegaron, como Anxo o Luis. Ellos nos aportaron cosas que nos hacían falta, como alguien en la dirección de juego o un jugador de corte más explosivo. Ahora buscamos además una presión a toda pista, con un ritmo muy alto y con mucho volumen de tiro. Si logramos explotar eso somos un equipo complicado de ganar.

–Siempre fueron sin embargo un equipo con buena defensa.

–Sí, lo que pasa es que antes estábamos más acostumbrados a defender de cinco para cinco y ahora estamos defendiendo de otra manera. Vamos mucho más arriba y buscando la bola a toda pista. El objetivo es provocar pérdidas, lograr más rebotes ofensivos y, en definitiva, tener más posesiones que el rival.

“Lo de los tiros libres nos viene de varias generaciones”

–A nivel personal ha iniciado la temporada con una media de 27 puntos por partido. Algo tendrá que ver sin embargo el arrastrar tantas bajas.

–Hacemos lo que el equipo necesita. Al faltar Carra y Anxo, dos jugadores que asumen tiros y minutos, los estamos repartiendo entre Panchi, Pepe y yo. Es mucha carga anotadora. Un día meto yo 20 y otro día otro. Da igual quien meta más puntos., lo importante es ganar.

–Sorprende verlo con más de treinta puntos cuando hace solo unos años era habitual ver a este equipo acabar partidos con poco más de 50 puntos.

–Sí, pero viene principalmente del gran volumen de tiros que tengo. Tiro más de lo que debería porque estamos jugando siete. Sin embargo, estoy con confianza y me está entrando todo. Es hace también que el equipo me busque porque ven que las cosas que están saliendo. Mientras ese acierto y esos porcentajes sirvan para ganar, todo está bien. Si meto treinta puntos y perdemos no sirve para nada. Ahí ya habría que plantearnos si lo estamos haciendo bien.

–¿Trabajó su tiro exterior?

–Llevamos ya varios años con David trabajando mucho tanto los triples como los tiros libres, una asignatura pendiente que tenemos en el equipo. Eso se nota. Si logramos romper los partidos es gracias a ese acierto con los triples, mezclado con una buena presión y transiciones. Buscamos un baloncesto moderno, con ritmo y acierto exterior. Lo de los triples lo hemos corregido bastante. Lo de los tiros libres nos cuesta más pero todavía podemos mejorar. Eso es algo que nos viene de varias generaciones.