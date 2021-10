El Disiclín Balonmán Lalín retoma esta tarde la competición en el Municipal de A Cañiza, a las 17.00 horas, midiéndose al Saeplast. Pablo Cacheda reconocía ayer que tras el empate con el OAR han vivido una “semana extraña después de un partido duro. Tenemos bastantes tocados con Bruno, Román, Jorge, Losón y, además, con la sanción de Roberto Álvarez hace que lleguemos con dudas y tocados al partido”. En este sentido, al cierre de esta edición las bajas confirmadas eran las de José, que apura su regreso al equipo, y el sancionado con un partido Roberto Álvarez.

Cacheda recuerda que los de A Paradanta “empezaron también con bastantes dudas la temporada y muchos cambios en la plantilla. La victoria en casa del Carnes do Ribeiro les va a dar un plus anímico porque lo tienen como su derbi particular. Así que, me espero un rival peligroso que en su pista es muy duro y físico. Siempre es incómodo jugar allí”. Por eso, los del Arena han trabajado “mucho más en nosotros que en el rival. Me refiero al ataque posicional y frente al portero, en lo que hay que mejorar. A nivel ofensivo se hacen menos goles de lo habitual y el equipo no está del todo cómodo en ataque y en las transiciones.”, añade el técnico.

En otro orden de cosas, Pablo Cacheda valora la sanción a Roberto Álvarez como “injusta, sobre todo por cómo está redactado el acta. Si estuviesen en la pista, igual lo podría entender un poco más, pero me chirría un poco la diferencia de un partido de sanción entre un empujón y un puñetazo”, concluye.