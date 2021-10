Doblete de los equipos del Tenis de Mesa Top Spin de A Estrada en la última jornada liguera autonómica. En la Segunda regional, el Sala Gradín se desplazaron hasta Meaño para medirse al Gam Promesas. El encuentro finalizó con un resultado final de 1-6 para los estradenses. De igual forma, en la Primera gallega, el Pazo de Xerlís se llevó el gato al agua durante la visita del CTM Cambre El Temple, que terminó con un resultado favorable de 4-1 para el conjunto de A Estrada.

Desde la entidad se mostraban ayer muy “contentos” por el espectacular arranque liguero de las dos escuadras. Lo próximo en el calendario será un parón obligado hasta el sábado 13 de noviembre, que será cuando los estradenses retomarán la competición. El plan a partir de ahora será continuar entrenando porque se confirma que el Tenis de Mesa Top Spin renuncia a su participación en el próximo Campeonato Zonal Norte que se celebra en Cantabria durante tres días aprovechando el puente de Todos los Santos.

De todas formas, desde el club no se descarta la posibilidad de viajar este fin de semana hasta la comarca de A Louriña para disputar alguna competición. Sería en el municipio de Mos, a donde algunos de los jugadores estradenses podrían desplazarse para disputar un torneo que organiza Always TM, siempre con el objetivo de mantener la forma y no perder el ritmo de partidos.