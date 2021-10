Como adelantó FARO DE VIGO el pasado 2 de octubre, Lalín será por primera vez sede del Mundial de Enduro la próxima primavera, en concreto el primer fin de semana del mes de mayo de 2022, una prueba que alzará el telón al campeonato. José Canda Rodríguez, fundador del Motoclub Móvete na Moto, y actual presidente de la Federación Gallega de Motociclismo no oculta su satisfacción por ello.

–¿Qué significa para alguien de Vilatuxe traer un Mundial?

–Es algo muy grande porque hay que tener en cuenta que será la primera prueba del Campeonato del Mundo. La repercusión por ser la primera es importantísimo porque se harán la presentación de los equipos en Lalín. Habrá una ceremonia de presentación de todos los pilotos y de los equipos. Además, aquí estarán todos los mejores pilotos del mundo porque no hay ninguno lesionado. Además, al ser la cita inaugural va a haber más público y creo que acercar esto a Lalín es un reto que se propuso el motoclub desde el momento de su creación, y al final se consiguió.

–¿Resultó complicado convencer a la federación internacional?

–Desde luego, no fue nada fácil. Una prueba del Mundial exige una serie de requisitos como poder contar con hospitales, plazas de hotel y demás. Sobre todo en lo que tiene que ver en la parte sanitaria. Lalín tiene dos clínicas, que no son hospitales, pero ha colado. Y, luego, pues hubo que pelear con otros aspirantes como son Cataluña, Murcia o Valverde del Camino, que eran otros sitios que también querían la prueba. Estaba Barcelona, Valencia y Murcia, y entonces me llevé yo finalmente el gato al agua.

–¿Piensa en que la sede podría tener continuidad en adelante?

–La idea del motoclub es, por lo menos, repetir un año más como sede del Mundial. Todo va a depender de cómo salga la prueba de esta primavera. Yo creo que lo que es mi parte del trabajo va a brillar. Lo hice dos años en Santiago y ha salido perfecto en todos los sentidos.

–¿Cómo va a repercutir en la sociedad de Lalín un evento internacional de estas características?

–Los hoteles de la comarca van a estar llenos durante como mínimo seis días. Date cuenta de que en Santiago movilizamos más de 3.000 plazas de hotel cuando lo organizamos en los años 2018 y 2019.

–¿Es un nuevo espaldarazo como presidente de la Gallega?

–No ya como presidente porque eso lo dejo aparte. Como fundador del Móvete na Moto mi objetivo era traer pruebas a Lalín de distintas modalidades e ir creciendo. Empezamos con una prueba del Gallego y ahí nacimos. Ese año se rieron de nosotros pero recuerdo que a alguno le dije que se quedara con el nombre del motoclub porque se iba arrepentir de lo dicho. A día de hoy, ellos no hacen carreras y yo estoy organizando mundiales.

–¿Tiene previsto presentarse a la reelección a la presidencia?

–Me queda casi dos años de mandato. No sé todavía aún si me voy a presentar porque es una cosa que no me quita el sueño, la verdad. Me gusta más las otras acciones porque me siento más a gusto. Conseguir ser la primera prueba del Mundial es una de las cosas que estoy más orgulloso porque estaba Portugal peleando también y pienso que me avalaron estos dos años que hice en Santiago y, también, el Super-Enduro que montamos en el Coliseo de La Coruña.