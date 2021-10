El Estradense encajó el pasado domingo una dolorosa derrota. “Es un resultado que duele ver”, reconoció el técnico Alberto Mariano tras el 5-0 con el que acabó el partido ante el Silva. El entrenador compostelano explicó que se trata de la derrota más abultado de su carrera, cercano al 5-1 que encajó en su etapa como entrenador del Compos en un partido contra el Coruxo. Esta contundente derrota también es sin embargo algo a lo que están poco acostumbrados los aficionados del equipo rojillo desde hace años. Tras varias temporadas en la parte alta de Preferente y posteriormente en la zona media-alta de Tercera, el Estradense viene de una época de buenos resultados continuados, hasta ahora.

Para encontrar un resultado similar en la historia más cercana del equipo rojillo hay que irse a la temporada 2012-13. Fue un año duro para el Estradense, que venía de descender de Tercera y que se topó con un equipo lleno de canteranos y sin posibilidades económicas por la deuda generada. A los de Tinto les tocó sufrir y terminaron consiguiendo una permanencia de mucho mérito. Por el camino sin embargo hubo momentos duros, como el 5-0 que encajaron en el campo de un Gondomar que se aupaba esa jornada al liderato. Desde aquel partido hasta el pasado domingo, los rojillos encajaron varios 4-0 pero nunca habían vuelto a recibir una “manita”.

“Todos tenemos que estar enfadados con este resultado, y yo el primero”, afirmó Mariano, aunque reconoció el que el 5-0 no es indicativo de lo visto en A Grela. “Tiraron tres veces y nos metieron cinco goles. Todos vinieron por errores graves nuestros. Defendimos su juego directo como un equipo de Tercera Regional”, criticó el técnico, quien aguarda que su equipo pueda aprender de sus errores. “Tenemos que concienciarnos de lo que somos y olvidarnos de tonterías como los play offs. Hay que ir a los campos como hay que ir. No así. Hubo errores de concentración graves y si no somos capaces de corregirlos lo vamos a tener muy difícil”.

El Estradense afronta ahora una semana sin jugar al vivir su jornada de descanso en una Tercera impar. “Este parón debe servirnos para rearmarnos. Debemos pensar que solo perdimos un partido pero el fútbol nos dará una nueva oportunidad dentro de dos semanas. Ni al principio de liga éramos tan malos ni después de dos victorias éramos en Manchester, ni ahora volvemos a ser tan malos”.