El CD Estradense quiere más

El Club Deportivo Estradense buscará esta tarde, a partir de las 18.00 horas, seguir sumando de tras la victoria del pasado sábado en Arzúa, primera del campeonato. Alberto Mariano no podrá contar en la visita del Atlético Arnoia con los lesionados Tucho, Migui y Cote, pero anuncia minutos para algunos de los menos habituales después de entrenar ayer de forma específica. “Vamos a utilizar mecanismos que nunca trabajamos porque no hay mucho margen desde el sábado. Hay que contar con que los futbolistas estén frescos. Habrá que cambiar a algunos porque será una oportunidad para que la gente entre y se sienta útil. Jugamos en casa y tenemos que intentar salir de la situación en la que estamos”, indica el técnico de los rojillos.

Mariano explica que las armas del Atlético Arnoia podrían ser muy peligrosas si no los suyos no están todo lo concentrados que debieran. En este sentido, señala que “conocemos muy bien al míster del Arnoia porque ya nos enfrentamos a él en la etapa del Bande. Es un equipo que juega muy directo porque es muy agresivo. Tienen un balón parado muy interesante No intentan combinar mucho pero sí que es un equipo difícil de superar. Si no eres capaces de meter o ellos se ponen por delante, es un equipo que se cierra y es complicado. Saben muy bien a lo que juegan”. Por lo tanto, la fórmula para deshacerse del conjunto orensano pasa por “intentar estar precisos, circular rápido y meter, porque ellos a balón parado o en juego directo te pueden complicar mucho la vida”.

A pesar de la primera victoria de la temporada, Mariano sigue sin estar satisfecho con el rendimiento de sus pupilos. Por eso afirma que “el sábado desbloqueamos un poco con los 3 puntos pero, ya me conoces, a mi en Arzúa no me gustó mucho el equipo. La primera parte fue correcta, sin más. Luego no fuimos nada listos. Me gustó mucho más el equipo contra el Somozas, por ejemplo.” Al respecto, el entrenador de los de A Estrada se muestra convencido de que la mejoría de los suyos tiene, al menos, un par de ingredientes: “Yo creo que el sábado en Arzúa dimos un paso adelante a nivel de agresividad defensiva pero no somos capaces de juntar eso con el tipo de juego que hicimos con balón el día del Somozas”. Conseguir aunar esas dos facetas es para Mariano la clave de la mejoría. Veremos si hoy pueden hacerlo.