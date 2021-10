La Praza de Galicia de Lalín acogerá hoy la undécima edición de la Carreira do Cocido. A partir de las 9.00 horas se abrirá el reparto de dorsales para a continuación dar la salida a las distintas categorías y recorridos. La cita congregará finalmente a un total de 416 participantes de las 650 plazas disponibles en un principio. La especialidad reina de 10 kilómetros Absoluta contará con 151 corredores de los 350 posibles. Para la de 5 kilómetros se inscribieron un total de 65 corredores para un centenar de plazas dispuestas. Las plazas escolares fueron las de más éxito porque contarán con 200 jóvenes divididos en las siguientes categorías: 32 en la Sub 14 y Sub 16, 39 en Sub 12, 40 en Sub 10, 45 prebenjamines y 45 en chupete. Los circuitos escolares tendrán diferentes trazados en función de la edad de los participantes. Para los chupete, nacidos en 2016 o posteriores años, será de 100 metros. En prebenjamín será de 200 metros, 750 para los Sub 10, un kilómetro para los Sub 12 y de dos para los Sub 14 y Sub 16. Están previstas dos ceremonias de entrega de premios a las 11.15 y las 13.45 horas, también en las inmediaciones del Concello de Lalín.