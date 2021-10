Las bodas de Plata del Rali do Cocido serán de “transición”, según Troitiño

La edición número 25 del ahora denominado Rali do Cocido-Staroil será de “transición”. Así lo manifestó ayer el presidente de la Escudería Lalín-Deza, Antonio Rodríguez Troitiño, durante la presentación de la prueba en el Concello de Lalín. El acto contó, también, con la presencia de entre otros los alcaldes de Lalín, Silleda y Rodeiro, José Crespo, Manuel Cuíña y Rubén Quintá, el diputado provincial Manuel González, el teniente de alcalde de Vila de Cruces, Julio López, y el edil de Deportes de Lalín, Avelino Souto. En medio de una cuidada puesta en escena, Troitiño señaló que “se puede decir que es una edición de transición porque para nosotros el tener que anularlo el año pasado fue muy triste. La idea era poder hacer el rallye a primeros de este 2021 pero hubo que irse a finales de año, que no es lo más idóneo para el evento en sí porque se están solapando pruebas. Es de locos y las pruebas se resienten”.

Por lo que respecta a la prueba de los días 15 y 16 de octubre, el mandatario de la escudería organizadora afirmó que “tenemos todo preparado. Vamos a tocar toda la comarca de Deza, como viene siendo habitual. El total de kilómetros son 425, 97, con 13 tramos cronometrados y un recorrido de 126,65”. Troitiño también desgranó lo importante del programa subrayando que “el viernes habrá una ceremonia de salida a las 18.00 horas en la calle Rosalía de Castro. Lo intentamos hacerlo ahí, sobre todo, para echarle una mano a la hostelería que este año lo necesita mucho. A partir de las 20.30 horas, será el turno del tramo espectáculo en Lalín de Arriba. El grueso del Rali do Cocido-Staroil será el sábado con seis tramos cronometrados. Empezando en Silleda, después serán los tramos de O Couto y de Saborida, citas clásicas con un recorrido más corto este año. Por la tarde, iremos a Vila de Cruces, seguiremos en Lalín con el tramo de Carballeda y en el Rodeiro, el famoso tramo Rodeiro-Dozón. En torno a las 21.00 horas será el final del rallye en el Campo da Feira de Lalín”.

En cuanto a los pilotos confirmados, Sergio Vallejo y Manuel Senra estarán en el Rali do Cocido-Staroil, pero no podrá hacerlo Iván Ares. “Es normal que Ares no venga porque se está jugando el supercampeonato y tiene un handicap a mayores que es que este año al ser tierra-asfalto tiene que estar montando y desmontando los distintos kit. Es cierto que que esté Vallejo es muy importante porque es el piloto gallego más laureado y creo que matemáticamente ya es campeón de España de la copa”, apostilló el dirigente de Lalín-Deza.

Troitiño también destaca que “tenemos ocho R5 en cabeza, que es una cifra más que considerable porque son coches de primer nivel. A mi la cabeza no es lo que más me preocupa porque es algo espectacular, sino que se echa de menos que tengamos algún inscrito más. A día de hoy hay 60 confirmados pero esto viene motivado por la cantidad de pruebas que hay, eso está clarísimo”.

También tuvo palabras para una importante participación local en la prueba dezana porque “estarán Otero, Orozco con su copiloto David Míguez, y debuta un vecino de Lalín porque también es importante que vayan saliendo chavales jóvenes. Además, también estará José Manuel Areán, otro viejo rockero que vuelve después de más de 20 año sin correr. A nivel local, la cosa está animada”, aseveró.

Por último, los representantes políticos que ayer tomaron la palabra durante el acto de presentación del Rali do Cocido-Staroil, todos coincidieron en subrayar la capacidad de la prueba para “dar vida a los concellos” por los que discurre. Tanto González como Crespo destacaron el hecho de que por fin la carrera se pueda celebrar después de un año en blanco por la pandemia. El regidor lalinense se mostró confiado en que todo “salga razonablemente bien” en cuanto a la situación sanitaria y espera un “punto de inflexión” tras su celebración.