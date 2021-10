“Mimamos demasiado a los futbolistas”

–¿Cómo llega el Agolada al primer partido de la temporada?

–Pues, un poco justos. Tuvimos varios percances de lesiones. Eso nos condicionó mucho. Hubo gente que comenzó a entrenar y tuvo problemas y otros que ya venían con ellos. No sé si es algo que está pasando en otros equipos, pero creo que hay gente que no venía preparada para volver a entrenar y a competir. Mientras solo entrenamos no pasó nada pero en cuanto comenzamos con los partidos amistosos y llegó la intensidad, empezaron las lesiones.

–Se notó el largo parón.

–Yo les mandé trabajo para hacer en casa en este tiempo y algunos lo hicieron, pero otros no. Algunos llegaron con sobrepeso, y alguno desmedido. Pensé que con todo esto que pasó la gente reflexionaría y se daría cuenta de que el deporte era necesario para potenciar el sistema inmune y el estado de salud pero creo que fue al revés. Se volvieron más cómodos. Es algo que también vi en los equipos a los que nos enfrentamos.

–Habrá que ir cogiendo ritmo con el paso de los partidos.

–Sí, pero va a costar mucho y muchos partidos. Para llegar a los niveles que estábamos habrá que llegar a la segunda vuelta. A esas alturas puede que estemos a un buen nivel competitivo. En este sentido debo decir que hecho de menos a los jugadores de antes. Ese jugador que a lo mejor no era tan bueno técnicamente. Ahora los jugadores son más técnicos pero les falta carácter competitivo, incluso a la hora de venir a los entrenamientos, les falta ganas. El nivel bajó a pasos agigantados. Ya no existe casi esa figura del jugador sacrificado. Estamos mimando demasiado a los futbolistas. Les damos todo hecho. Nos hacía falta una cura de humildad. Aquí hay muchos equipos que les hacen todo y tienen unas grandes condiciones para jugar y no valoran nada ese sacrificio que una directiva hace por ellos. Veo mucho pasotismo.

–¿Cómo fue la confección de la plantilla?

–Fue como nos tocó porque hay muchos equipos y echamos de menos no tener una cantera. Según fueron faltando efectivos fuimos reponiendo, buscando un jugador similar. Ahora tengo mucho jugador joven. Los pocos veteranos que tengo están casi todos tocados. Tengo 23 fichas y a ver si tengo 15 para el domingo. Nos falta experiencia y sabemos que nos va a costar mucho.

–¿Cuál será su objetivo?

–Claramente, la permanencia, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Después de tanto tiempo no sabes el nivel de los rivales y el nuestro. Hay muchas dudas y nadie sabe lo que va a pasar.

–¿Cuál será la clave?

–Que estemos todos y poder elegir cada partido entre las variantes que nos ofrece la plantilla. Si estamos limitados de jugadores no podremos elegir. Solo jugar con lo que hay.

–¿Cómo valora esta Primera?

–La categoría siempre es muy exigente. Te encuentras equipos caídos de arriba con otros que están probándose a este nivel. Creo que una división por debajo el ritmo es menor pero en Primera tienes que estar al cien por cien. Aquí te encuentras jugadores de categorías superiores que suben el nivel. No me gusta sin embargo mucho este sistema de fases. Prefiero la liga normal, en la que sabes lo que te viene.

–Se ha convertido ya en un clásico en este banquillo.

–Todas las etapas tienen un principio y un fin pero esta es la mejor directiva que me encontré. Son los mejores compañeros de viaje que puedo tener y por eso estoy aquí. Lo único que quiero es disfrutar del fútbol.