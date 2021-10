“El objetivo es competir cada domingo”

–Llegamos un poco justo, sobre todo de personal. Entre lesiones y algunas bajas que hubo nos quedamos con menos opciones. Tenemos una cantidad suficiente de jugadores pero tuvimos bajas importantes, como los dos porteros, que no van a estar el domingo. Estamos sin embargo preparados para empezar y nos queda otra que tirar para delante.

–¿El hecho de estar año y medio parados condicionó su pretemporada?

–Sí, claro. Hubo gente que volvió más o menos bien a nivel físico pero otros no hicieron casi nada en este tiempo. Hay circunstancias que siempre condicionan. Una vez en pretemporada, creo que no se puede apretar mucho a esa gente porque pueden romper. Sin embargo, si no aprietas mucho puedes no llegar al comienzo de temporada en buenas condiciones. Eso es algo que no sabremos hasta que comencemos a competir. Ahí será cuando lleguen los esfuerzos de verdad y el momento de meter el pié.

–En su caso vienen además de una situación atípica, con la fusión entre Piloño y Cruces.

–Va a ser un cambio bastante grande. Marchó gente importante, que llevaba tiempo metida en el equipo. Nos vamos a ver con un equipo casi nuevo de todo y con una expectativas diferentes a las que teníamos antes. Este año va a ser complicado, tanto por llevar tanto tiempo parados como por la gente que tenemos, que no está acostumbrada a la categoría. Necesitarán un tiempo de aclimatación.

–¿Cómo fue la confección de la plantilla?

–Siete u ocho jugadores siguen del Piloño. Sin embargo, el portero se lesionó y el central Maceiro se fastidió la rodilla el primer día. Santi también tuvo una microrrotura y lleva tres semanas sin entrenar. Otro solo puede venir los viernes porque está trabajando el Portugal. Al final solo quedan cuatro o cinco. Eso lo completamos con fichajes y gente que sube desde el Cruces. Hubo que traer gente de fuera, sobre cinco o seis que nos reforzasen.

–¿Cuál cree que debe ser su objetivo?

–Competir y luchar por mantener la categoría. Debemos competir cada domingo. Estamos en un proceso y en un cambio que nos condiciona todo, especialmente después de tanto tiempo parados.

“Como entrenador te rompes más la cabeza”

–¿Cómo ve la categoría en que les ha tocado competir dividida en varias fases?

–Personalmente, no me gusta mucho. Especialmente porque no tienes mucho margen de error. Si empiezas mal vas a tenerlo muy complicado. Equipos como el nuestro, que vamos a luchar por mantener la categoría, lo vamos a tener más complicado. Con dos o tres derrotas vas a tener muy difícil escalar.

–Lo que siguen teniendo es un grupo bonito, con equipos históricos y competida.

–Sí, creo que nuestro grupo va a estar bastante reñido y además cuenta con el aliciente de los derbis. Ahí siempre hay un plus y da igual quien sea mayor o menor. Para nosotros sabemos que será complicado pero debemos salir a competir todos los domingos. No podemos pensar en que somos un equipos pequeño ni dejarnos ir.

–¿Cómo está viviendo su estreno como entrenador?

–Diferente. No tiene nada que ver con ser jugador. Se ve todo desde otra posición y tiene que romperte más la cabeza. Como jugador, entrenas y juegas. Como entrenador tienes más presión. Por ganas, no va a ser, aunque lo que importan son los resultados.