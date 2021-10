Colistas y con un solo punto. Así ha llegado el Estradense a la cuarta jornada. El equipo revelación la pasada temporada en Tercera afronta días de reflexión tras su tercera derrota, la encajada el domingo ante el Somozas, y lo hace con una sensación extraña. Las formas sustentan y dan razón al planteamiento de los rojillos más allá de las derrotas. “Somos esclavos de los resultados”, lamentaba ayer un Alberto Mariano que afrontaba la charla de los lunes en el entrenamiento con una de mezcla de orgullo, confianza y decepción. Lo primero, por la buena imagen que ha dado su equipo, lo segundo porque considera que siguiendo el mismo camino los resultados terminarán dándoles la razón y lo tercero porque, a pesar de todo lo que han hecho bien, cierran injustamente la clasificación de Tercera.

“Hay que aceptarlo. Lo único que puedo hacer es animarlos a seguir así. Este es el camino que debemos seguir para que terminen llegando los resultados. Está claro que necesitamos una victoria pero no porque nos sintamos presionados por el club, sino porque no nos gusta vernos ahí. Por merecimientos no deberíamos estar ahí abajo”, afirmó el entrenador compostelano, quien confía en la fortaleza como grupo de su equipo. “Debemos hacernos fuertes como grupo. Las familias se hacen fuertes en las dificultades”, añadió.

Mariano considera clave un triunfo que les devuelva la confianza. “Cuando tengamos un buen resultado ganaremos confianza y veremos las cosas de otra manera, especialmente los nuevos, porque los veteranos ya saben lo que hay y no se ponen tan nerviosos”, explicó al tiempo que recordó el duro calendario inicial que tenían. “Pasamos una zona del calendario contra rivales duros y ahora nos llega una oportunidad para empezar a puntuar”. La primera será el sábado en el campo del Arzúa, mientras que el martes recibirán en A Estrada al Arnoia para el domingo siguiente visitar al Silva.

Mariano considera que existen formas diferentes de perder y en el caso del partido contra el Somozas considera que el resultado no fue justo. “El deporte es cruel y maravilloso a la vez y tiene estas cosas”, lamentó el entrenador.

Nuevas alternativas

Más allá del resultado final, el partido del domingo sirvió para ver nuevas propuestas por parte del equipo estradense, especialmente con la llegada de Edu en punta de ataque. Esto deja a Alberto Mariano con cuatro alternativas para la delantera, junto a Piñeiro, Borja y Juanín, dibujando un 4-4-2 con siempre dos de ellos en punta. “Clemente decía que el gol hay que tenerlo siempre en el campo. Ahora contamos con cuatro jugadores de gran nivel arriba. No usarlos sería un crimen. Cada uno tiene sus características y habrá quien entrene mejor o peor. Iremos usándolos según lo que necesite el equipo”, explicó Mariano. En esta ocasión Juanín y Borja salieron de inicio, para dar el relevo a Edu y Piñeiro en el minuto 59.

Por detrás, el equipo dibujó dos líneas de cuatro en la que sorprendió la posición en banda izquierda de Brais Calvo y en la derecha con Javicho, dejando a Vidal y Mella en el medio. A pesar de la derrota, la propuesta ayudó a controlar el centro del campo y a mantener una presión alta.